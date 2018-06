Nogometne selekcije Argentine i Islanda odigrale su neriješeno 1:1 u prvom susretu D-grupe Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Foto: 24sata.info

Južnoamerička selekcija u ovom meču je u potpunosti imala kontrolu nad loptom, dok su se igrači Islanda u potpunosti posvetili odbrani svog gola. Island je svjesno prepustio posjed lopte Argentini, koja gotovo tokom cijelog meča nije imala ideju kako da probije odbranu protivnika.



Argentina dolazi do vodstva u 19. minutu ponajviše zahvaljujući individualnim kvalitetima svojih nogometaša, tačnije Kuna Aguera, koji je loptu primio leđima okrenut protivničkom golu, ali slično se okrenuo i pogodio za vodstvo "Gaučosa".



Južnoamerikanci su vodili samo četiri minute, jer je Island već u prvom ozbiljnijem napadu došao do poravnanja. Strijelac izjednačujućeg gola bio je Alfred Finnbogason.



U drugom poluvremenu Argentina je nastavila s napadima oko šesnaesterca Islanda, ali ponovo nije bilo većih šansi. Na iduće veće uzbuđenje čakalo se do 64. minuta, kada je sudija Marciniak dosudio penal za Argentinu. Odgovornost da šutira s bijele tačke preuzeo je Lionel Messi, ali golman Halldorsson brani njegov udarac.



"Gaučosi" su do kraja meča svim silama pokušavali da dođu do pobjede, međutim promjene rezultata nije bilo.



U drugom meču D-grupe večeras od 21 sati sastaju se Hrvatska i Nigerija.







(FENA)