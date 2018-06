Nogometaši Francuske upisali su prvu pobjedu u okviru grupe C Svjetskog prvenstva u Rusiji. "Trikolori" su na stadionu Kazan Arena s dosta muke savladali selekciju Australije rezultatom 2:1.

Očekivalo se da Francuska, koja važi za jednog od favorita takmičenja, lako riješi meč protiv Australije, međutim Austalijanci su pružili odličnu partiju, pogotovo u odbrani, a uspjeli su u nekoliko navrata da ugroze golaman Llorisa.



Prvo poluvrijeme završilo je bez golova, a Francuska dolazi u vodstvo u 55. minutu kada je sudija uz pomoć VAR tehnologije dosudio penal za evropsku selekciju. Precizan s bijele tačke bio je Antoine Griezmann za vodstvo Francuza 1:0.



U tim trenucima je izgledalo da Deschampsovi izabranicu mogu odahnuti jer su probili odbrambeni bedem protivnika, ali samo tri minute kasnije sudac je dosudio penal za "Socceroose" jer je Umtiti igrao rukom u svom šesnaestercu. Gol s bijele tačke za Australiju realizovao je Mile Jedinak.



U nastavku meča Francuzi su nastavili napadati, ali teško su dolazili do prilika protiv dobro postavljenog protivnika. Ipak, devet minuta prije kraja regularnog dijela utakmice Paul Pogba uz dosta sreće i uz pomoć prečke postiže drugi pogodak za Francusku.



Australija do kraja utakmice nije imala snagu da ponovo dođe do izjednačenja i meč je okončan pobjedom "galskih pijetlova".



U drugom meču grupe C danas od 18 sati sastaju se Peru i Danska. U okviru grupe D, od 15 sati igraju Argentina i Island, a od 21 sati Hrvatska i Nigerija.



(FENA)