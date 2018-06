Utakmicom Rusija - Saudijska Arabija na moskovskom stadionu Lužniki danas u Rusiji počinje 21. svjetsko nogometno prvenstvo.

Mirsad Fazlagić / 24sata.info

Nekadašnji fudbalski as Mirsad Fazlagić smatra da će ovo svjetsko prvenstvo biti jedno od najinteresantinijih do sada.



- Odavno nije bilo ekipa koje su se duže i bolje spremale. Tu prije svega mislim na reprezentaciju Brazila, koja je doživjela debakl na prošlom SP kada je izgubila polufonalnu utakmicu od Njemačke sa 7:1. Brazilci će vjerovatno sve uraditi da se iskupe za neuspjeh koji su doživijeli na svom terenu - smatra Fazlagić.



Pored Brazila, Fazlagić u favorite ubraja reprezentacije Argentine, Francuske i branitelja naslova Njemačku.



- Argentina ima jednu od boljih ekipa, a po rezultatima u zadnje vrijeme najviše je pokazala reprezentacija Francuske, koja također ulazi u krug kandidata za prvo mjesto. Iako je u pripremnom peropodu igrala slabo ekipu Njemačke moramo računati za jednog od favrorita. Mislim da bi između te četiri ekipe jedna moga mogala da bude pobjednik i prvak svijeta - rekao je Fazlagić za Fenu.



Nekadašnji kapiten reprezentacije Jugoslavije, ističe da ekipe dolaze različitio spremne za SP.



- Prije svih mislim na reprezentacije čiji su igrači nastupili u završnicama Lige prvaka, Evropske lige, te državnim prvenstvima i kup takmičenjima. Od njihove spremnosti u mnogome zavisi igara cijele ekipe - kazao je Fazlagić.



Nakon eksperimentalnih primjena FIFA će na SP prvi put uvesti VAR ili video tehhnologiju, po kojoj će sudija u posebnoj prostorji pregledati snimke spornih situacija na terenu.



- Radi se o tehnologiji koja na određeni način prekida i zaustavlja igru, hladi igrače, a gledaoce čini nervoznim, ali i pored toga mislim da je poželjna iz prostog razloga da se više ne može desiti "Božja ruka Maradone" ili gol Henryja, jer ta tehnologija ne može da laže, biće na određeni način istinita i prva tehnologija - kazao je Fazlagić.



Nakon historijskog nastupa na prošlom SP u Brazilu, reprezentacije BiH nije se uspjela plasirati na ovogodišnji mundijal. Fazlagić samtra da je za "Zmajeve" bilo mjesta u Rusiji.



- Gladajući reprezentacije Južne Koreje, Islanda i još nekih u pripremnom periodu, mislim da u svakom slučaju BiH mogla da učestvuje na SP-u. Vjerovatno smo kvaliteniji i od Japana, Irana i mnogih drugih reprezentacija, koje dolaze sa drugog područja - kazao je Fazlagić.



Reprezentacije Hrvatske i Srbije jedine su ekipe iz regiona kogu će igrati na SP.



- Mislim da se Hrvatska nalazi u teškoj situaciji iz prostog razloga što problem golmana još nije riješila, zatim ima problem dva centarhalfa, sa Čorlukom i Vidom. Prvi je duži vremenski period bio povrijeđen, a drugi se i totalno van forme i ne igra u Bašiktašu. Igra Hrvatske u mnogome zavisi od Mandžukića, Perišića i Modrića. U svojim klubovima su imali naporne sezone i ptanje je kako će igrati za reprezentaciju. Ako se brzo vrate i osvježe sa njima trojcom to je savim druga ekipa, koja ima neobično jak prodor, jako brzu kontru i borbenost - kazao je Fazlagić.



Govoreći reprezentaciji Srbije, Fazlagić smatra da kvalitet te ekipe nije upitan.



- U njihovoj reprezentacije se događaju neki drugi problemi, mislim da je Srbija nebično loše igrala u pripremenim utakmicama, izuzimajući susret s Bolivijom, gdje je pokazaa određeni kavitet koji posjeduje i određenu mogućnost jedinstva, ali ipak mislim da Bolivija nije ekipa evropskog kvaliteta i niovoa za SP - kazao je Fazlagić.



U dugogodišnjoj karijeri Fazlagić je za ekipu Sarajeva odigrao 450 utakmica, a dok je za reprezentaciju Jugoslavije upisao 19 nastupa. Debitovao je 1963. godine protiv reprezentacije Belgije u Briselu. Bio je kapiten jugoslovenske reprezentacije na Evropskom prevenstvu 1968. godine u Italiji, na kojem je osvojila srebro nakon poraza od domaćina u Rimu.



(FENA)