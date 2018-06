"Dižemo se iz dana u dan, sve nam odgovara i jedva čekamo utakmice. Možete biti sigurni da ćemo svi dati sto posto", rekao je hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić na konferenciji za medije u kampu 'vatrenih' u Iličevu, dan prije početka Svjetskog prvenstva u Rusiji.

"Je li ovo posljednja prilika za ovu generaciju", bilo je jedno od pitanja postavljenih 28-godišnjem krilnom napadaču i ponajboljem igraču hrvatske reprezentacije u posljednje četiri godine.



"Ne znam je li ovo zadnja šansa, ali istina je da je većina igrača u najboljim godinama i da će možda neki igrači biti spremni za još jedan pokušaj. U Brazilu nam je nedostajalo dosta toga, a u Francuskoj možda tek faktor sreće. Dominirali smo protiv Portugala, imali svoje prigode, a na kraju smo primili pogodak iz protunapada tri minute prije kraja. Uspijemo li prenijeti tu atmosferu ovdje u Rusiju, nema straha", odgovorio je Perišić, kojemu će Svjetsko prvenstvo u Rusiji biti četvrto veliko natjecanje s hrvatskom reprezentacijom, navodi Hina.



Debitirao je na Euru 2012. pod Slavenom Bilićem, bio ponajbolji igrač Hrvatske na SP-u u Brazilu pod ravnanjem Nike Kovača, a briljirao je i na EP-u 2016. pod vodstvom Ante Čačića.



"Nije to bilo loše s moje strane, ali to ništa ne znači ako ne napravimo neki značajniji rezultat. Svi moramo biti na visokoj razini želimo li nešto postići, a dosadašnja iskustva mogu mi pomoći. Nadam se da ću biti sve bolji i bolji, ali na kraju nisu bitni pojedinci, bitna je cijela momčad, uključujući i oružare i liječnike", istaknuo je 28-godišnji Omišanin.



S obzirom na iskustva s prijašnjih velikih natjecanja, Perišić je svjestan važnosti dobrog rezultata u prvom dvoboju protiv Nigerije, koji je na rasporedu u subotu, 16. lipnja, u Kalinjingradu.



"Pobjeda bi nam dala samopouzdanje i bilo bi nam lakše u nastavku natjecanja. Maksimalno poštujemo Nigeriju, koja se redovito kvalificira na velika natjecanja, ali sve je na nama i tako ćemo se postaviti na terenu", zaključio je Perišić.



Sličnog je mišljenja i 30-godišnji napadač Nikola Kalinić: "Bolje da oni misle o nama nego mi o njima. Treba pokazati respekt prema njima, ali prije svega mi se moramo dobro pripremiti jer je najbitnije uzeti ta tri boda na startu. Nigerija je slična Senegalu, ima dobru kontru i polukontru, imat će šanse i protiv nas, ali ako budemo pravi, dobit ćemo."



Za pobjedu će biti potrebni golovi, a za to su uglavnom zaduženi napadači. Kalinić je uvjeren da će ih biti.



"Kad će biti bitno, budite sigurni da ćemo zabiti. Obećanje? Da, to je obećanje. Nigerija igra jako dobro, utakmica će biti teška i čvrsta, ali ako budemo pravi, pobjeda neće doći u pitanje", zaključio je napadač Milana koji je u 42 nastupa za Hrvatsku postigao 15 pogodaka.

