SAD, Kanada i Meksiko su danas dobili organizaciju Svjetskog prvenstva 2026. godine.

To je odlučila FIFA na današnjem Kongresu održanom u Moskvi, a zajednička kandidatura sjevernoameričkih zemalja je pobijedila kandidaturu Maroka, prenosi Klix.ba.



Mundijal 2026. godine će tako ući u historiju kao prvi koji će biti održan u tri države, a na njemu će biti odigrano ukupno 80 utakmica, s obzirom da će se broj reprezentacija koje će učestvovati na njemu povećati na čak 48.



Zajednička kandidatura SAD-a, Kanade i Meksika dobila je 134 glasa (67 posto), za Maroko je glasalo 65 delegata (33 posto), dok je samo jedan predstavnik glasao protiv obje kandidature. Tri federacije s ostale suzdržane.





Rezultati glasanja



Čak 60 utakmica bit će održano u SAD-u, uključujući sve utakmice od četvrtfinala do kraja, dok će Kanada i Meksiko organizovati po deset susreta.



Otvaranje prvenstva bit će u Los Angelesu, Mexico Cityju ili New Yorku, a finale u Dallasu, Los Angelesu ili New Yorku.



Članice FIFA-e su dodijelile organizaciju SAD-u, Kanadi i Meksiku iz dva razloga. Prvi je taj da će projektovana zarada iznositi 9,2 milijarde eura naspram Marokovih "samo" 5,1 milijardu, a drugi je garancija Donalda Trumpa da će SAD olakšati vizni režim navijačima koji budu željeli doći.







