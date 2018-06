Julen Lopetegui, baskijski trener koji je bez poraza vodio Španiju zadnje dvije godine, smijenjen je samo dva dana prije prve utakmice Furije na SP-u.

Julen Lopetegui / 24sata.info

U Krasnodaru je sazvana izvanredna konferencija za medije na kojoj je Luis Rubiales, predsjednik Španskog nogometnog saveza, javnost obavijestio da je selektor bivši.



Razlog je što je jučer potpisao trogodišnji ugovor s Realom. Prvaka Europe trebao je preuzeti nakon što Španjolska završi nastup na SP-u. Ali, Luis Rubiales, predsjednik Španjolskog nogometnog saveza, ogorčen ovom "izdajom" dao mu je otkaz mjesec dana ranije.



Lopetegui je naime prije tri tjedna produljio ugovor sa Španjolskom do 2020. i zato savez ne može preko izbornikovog odlaska tri godine ranije prijeći samo s dva milijuna eura odštete, koliko se Real obavezao isplatiti jer mu uzima izbornika.



Predsjednik saveza znao je da izbornik pregovara s Realom. Ali, više od njihovog dogovora na štetu saveza, razljutio ga je tajming objave da Lopetegui postaje trener tog kluba: Dva dana prije početka SP-a i tri dana prije prve utakmice Španjolske na prvenstvu!



Još jučer u španjolskim mediji pisali su da je vrh saveza predvođen Rubialesom, zbog izdaje odlučio smijeniti izbornika neposredno prije SP-a na kojem je Španjolska jedan od favorita i gdje prekosutra na otvaranju skupine igra derbi s Portugalom.



Već je bio odabran i njegov nasljednik, Albert Celades, izbornik mlade reprezentacije. Druga opcija bio je Quique Setien, trener Betisa.



Spomenuta presica bila je zakazana za 10.30 jutros. Deset minuta prije njenog početka, svi španjolski novinari iz Rusije izvještavali su kako sve ukazuje na to da će Lopetegui dobiti otkaz



Ipak, prvo je stigla obavijest da se koneferencija za medije odgađa za 11.30. Zatim su španjolski novinari dali dramatično objašnjenje zbog čega.



U svlačionici je naime izbila pobuna igrača predvođenih Sergijom Ramosom, koji su pozvali predsjednika i rekli mu kako nikako ne žele da izbornik dobije otkaz i da ih na SP-u vodi netko drugi.



"Ovo nije klub, nego reprezentacija i trener se ne smije smijeniti dva dana prije utakmice na SP-u! Došli smo ovdje osvojiti naslov. Sve nas je zaboljela vijest da izbronik odlazi, a ako je tebe to uvrijedilo, progutaj ponos i pusti nas da igramo.", citira Marca što su senatori na čelu s kapetanom Ramosom rekli predsjedniku saveza.



Ali, u podne je predsjednik saveza konačno izašao pred novinare i izjavio: "Zahvaljujemo se Julenu na svemu što je napravio, jer jedan od najzaslužnijih što smo došli u Rusiju, ali prisiljeno smo dati mu otkaz."





