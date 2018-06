Ambicije Brazila porasle su čim se Neymar, na najbolji mogući način, vratio nakon ozljede koja ga je u februaru izbacila s nogometnih terena. Za Brazilce, on je nogometni Bog.

Screenshot: Youtube

On je idol nacije, mladić od kojeg cijela zemlja očekuje da Brazilce vodi do svjetske titule.



- Spreman je, i on je naša najveća nada. Nadam se da će biti najbolji strijelac turnira i da će biti ključ osvajanja šestog naslova prvaka za Brazil. Cijeli Brazil vjeruje u to - kazao je Ronaldo, onaj brazilski Ronaldo.



Neymar je najveća brazilska zvijezda, a njegov nogometni put bio je inspiracija vodećoj televizijskoj stanici u toj zemlji da napravi nešto što ga je dovelo do suza.



Globo TV je u tajnosti, u kooperaciji s Neymarovom majkom Nadin i sestrom Rafaelom, vratio vrijeme i napravio kopiju sobe u kojoj je Neymar odrastao.



Neymar je ušao u studio, ne znajući šta ga čeka, a onda su ga sustigla sjećanja i emocije i počeo je plakati.







