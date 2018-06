Ženska „A“ reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je danas u Trening centru NS/FS BiH u Zenici od Kazahstana sa 0:2 u susretu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019.

Foto: 24sata.info

Prvu priliku imala je Lidija Kuliš već u 4' kada je šutirala sa ivice kaznenog prostora, ali je lopta otišla pored gola.



Mejrema Medić je nakon dodavanja Kuliš u 17' uspjela da stvori sebi poziciju za šut iskosa sa lijeve strane protivničkog šesnaesterca, ali nije zahvatila loptu na najbolji način i ona je završila u rukama golmanice Kazahstana Oksane Zheleniyak.



Gošće do prednosti dolaze u 33'. Kamila Kulmagambetova je izvela slobodan udarac sa lijeve strane, a Amira Spahić je glavom sa peterca preusmjerila loptu u sopstvenu mrežu za 0:1.



U drugom poluvremenu bh. tim je imao blagu terensku inicijativu i bolji posjed lopte, ali bez pravih prilika za pogodak. Tek je u 69' Milena Nikolić krenula ka golu Kazahstanki, ali je Zhelenyak na vrijeme istrčala istrčala ispred svog gola i spriječila našu napadačicu da šutira.



Kazahstan je u 74' udvostručio prednost kada je Yekaterina Babshuk lob udarcem sa oko 25 metara poslala loptu u mrežu Envere Hasanbegović.



U sudijskoj nadoknadi je Alisa Spahić dva puta pokušala sa distance, ali je u oba navrata poslala loptu preko gola i to su bile posljednje prilike na utakmici.



BiH kvalifikacije završava 4. septembra kada će gostovati u Rusiji.



Bosna i Hercegovina-Kazahstan 0:2 (0:1)



Trening centar NS/FS BiH, Zenica.



Sutkinja: Reelika Turi (Estonija).



Pomoćne sutkinje: Karolin Kaivoja, Anni Koppel (Estonija).



4. sutkinja: Merima Homarac (BiH).



Golovi: 0:1 Am. Spahić (33'), 0:2 Babshuk (74').



Žuti kartoni: Taslidža (BiH), Kulmagambetova, Zhumabaikyzy (Kazahstan).



Bosna i Hercegovina: Envera Hasanbegović, Valentina Šakotić, Amira Spahić (51. Antonela Radeljić), Melisa Hasanbegović, Mejrema Medić, Aida Hadžić, Milena Nikolić, Alisa Spahić, Lidija Kuliš, Alma Kamerić (46. Selma Kapetanović), Amela Kršo (72. Ena Taslidža). Selektorka: Samira Hurem.



Kazahstan: Oksana Zhelenyak, Kundyz Kozhakhmet, Aida Gaistenova, Begaim Kirgizbaeva, Bibigul Nurusheva, Kamila Kulmagambetova, Saule Karibayeva (89. Anastassiya Vlassova), Shokhista Khojasheva, Svetlana Bortnikova, Yekaterina Babshuk, Karina Zhumabaikyzy (80. Asselkhan Turlybekova). Selektor: Aitpay Jamantayev.

