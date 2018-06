Slavica Pecikoza, viši stručni suradnik za PR Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, na predstojećem Svjetskom prvenstvu, koje će se od 14. juna do 15. jula održati u Rusiji, obavljat će dužnost FIFA medija oficira.

Pecikoza je ujedno prva i jedina predstavnica BiH koja je istovremeno FIFA i UEFA medija oficir, te je u proteklom periodu radila na najprestižnijim takmičenjima u organizaciji Evropske i Svjetske nogometne asocijacije.



- Privilegija je i čast biti FIFA medija oficir na Svjetskom prvenstvu. Ovo je zaista veliko priznanje za moj dosadašnji rad, zbog čega sam zahvalna kolegama u FIFA-i koji su me izabrali, ali i svima u Savezu koji su me podržavali. Istovremeno, povjerenje koje sam dobila, donosi i veliku odgovornost, ali to je još jedan izazov kojem se izuzetno radujem - rekla je Pecikoza za službenu stranicu Saveza.



Za nju je ovo treće Svjetsko prvenstvo na kojem će imati priliku da najveću svjetsku smotru nogometa sagleda iz tri različita ugla, novinarskog, tim pres oficira i sada FIFA medija oficira.



