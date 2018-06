Na dosadašnjih 20 svjetskih prvenstava u fudbalo je odigrano ukupno 836 utakmica i postignuto 2.379 golova, a najefikasniji fudbaler u historiji prvenstava je bivši njemački as Miroslav Klose.

Klose je nastupio na četiri svjetska prvenstva 2002., 2006., 2010. i 2014. godine i protivničke mreže tresao je u 16 navrata.



Slavna brazilska “devetka“ Ronaldo je nastupio na tri mundijala i to 1998., 2002. i 2006. godine, a s postignutih ukupno 15 golova je drugi najbolji strijelac svjetskih prvenstava.



Gol manje na svjetskim prvenstvima postigao je još jedan njemački golgeter Gerd Muller , dok je Francuz Just Fontaine protivničke mreže na mundijalima tresao 13 puta.



Legendarni Brazilac Pele je u dresu nacionalnog tima na mundijalima postigao 12 golova.



Najbolji strijelci svjetskih prvenstava:





Za razliku od Klosea koji nosi titulu najefikasnijeg strijelca u historiji mundijala uopće, francuski as Just Fontaine je najbolji strijelac s postignutih 13 golova na jednom mundijalu.



Fontaine je slavni rekord postavio na Svjetskom prvenstvu koje je 1958. godine održano u Švedskoj.



Mađarski golgeter Sandor Kocsis je na mundijalu 1954. godine postigao 11 golova, a gol manje je 1970. godine postigao Nijemac Gerd Muller.



Najbolji strijelac na jednoj utakmici u historiji svjetskih prvenstava je ruski napadač Oleg Salenko koji je 1994. godine u SAD-u bio peterostruki strijelac protiv Kameruna.



Čak devet fudbalera je na jednoj utakmici svjetskog prvenstva postiglo po četiri gola i to Emilio Butragueno (Španija), Eusebio (Portugal), Just Fontaine (Francuska), Sandor Kocsis (Mađarska), Ademir (Brazil), Juan Schiaffino (Urugvaj), Leonidas (Brazil), Ernst Willimowski (Poljska) i Gustav Wetterstorm (Švedska).



Brazilska legenda Pele i njemački golgeter Uwe Seeler su jedina dva igrača koji su postizali golove na četiri svjetska prvenstva.



Mađarska je reprezentacija koja se može pohvaliti titulom najefikasnije nacije na jednom mundijalu. Mađari su u Švedskoj 1954. godine postigli rekordnih 27 golova.



Iako su u grupnoj fazi savladali Južnu Koreju s 9:0 i zapadnu Njemačku s 8:3 te u dvije naredne runde nizali pobjede s po 4:2 nad Brazilom i Urugvajem, Mađari su u finalu tog prvenstva s 3:2 poraženi od Nijemaca koje su deklasirali u grupnoj fazi.



S druge strane, Južna Koreja je reprezentacija koja je na jednom svjetskom prvenstvu primila najviše golova, a i to se dogodilo na Mundijalu u Švedskoj te 1954. godine kada su u dvije utakmice grupne faze primili čak 16 golova.



Mađari su Južnokorejancima dali devet golova, a potpuni fijasko upotpunila je Turska koja je Južnu Koreju savladala rezultatom 7:0.





