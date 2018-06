Ženske „A“ nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine utakmicom protiv Kazahstana nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2019. godine.

Selektorica Samira Hurem danas je na konferenciji za medije prokomentarisala prethodni meč sa Velsom u kojem je bh. tim poražen sa 1:0.



- Naš cilj je bio da osvojimo tri boda protiv Velsa, tada bi i raspoloženje u ekipi bilo još bolje. Pružili smo maksimum ali nažalost to nije bilo dovoljno. Fale nam neke standardne igračice. U prvom poluvremenu smo možda imali i više od igre od Velsa, ali na kraju smo poraženi. Vidjeli su se i fizički nedostaci naše ekipe u odnosu na protivnika - kazala je Hurem.



Ističe da selekcija BiH jedva čeka utakmicu sa Kazahstanom.



- U tom meču želimo bodove i igračice će pružiti maksimum na terenu. Lidija Kuliš i Milena Nikolić imaju problema sa povredama, ali nama su one bitne reprezentativke i nadamo se da će biti prevaga protiv Kazahstana. Želimo pred našom publikom da dođemo do bodova - podvukla je.



Kapitenka Milena Nikolić očekuje pobjedu.



- Dobro smo radili i spremali se za Kazahstan. Imamo kvalitetniji tim, ali kraj je sezone i prisutan je umor kod igračica. Bez obzira na to, mi ćemo pružiti maksimum i očekujem da ostvarimo pobjedu - ističe nogometašica.



Reprezentativka Lidija Kuliš smatra da bh. reprezentacija ima talentovane mlade fudbalerke.



- Nedostaje nam nekoliko standardnih igračica, ali tu su neke nove i mlađe koje su zaista odlične. One imaju priliku da se pokažu na ovakvim utakmicama i da se uz nas starije uigraju, što će nam koristiti i u narednim kvalifikacijama. Vjerujem da ćemo osvojiti tri boda protiv u sutrašnjem susretu - zaključila je Kuliš.



Meč Bosna i Hercegovina - Kazahstan će biti odigran sutra u 17.30 sati u Trening centru NSBiH u Zenici, a ulaz na utakmicu je slobodan.





