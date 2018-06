Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji počinje 14. juna utakmicom Rusija - Saudijska Arabija, a završava 15. jula, kada je na rasporedu finale.

Hrvatska reprezentacija će na SP-u igrati u skupini D zajedno s Argentinom, Islandom i Nigerijom.



U prvoj utakmici Hrvatska će igrati protiv Nigerije 16. juna u Kalinjingradu s početkom u 21:00 po hrvatskom vremenu. U drugom kolu igraju Hrvatska i Argentina 21. juna u 20:00 u Nižnji Novgorodu. Posljednju utakmicu u grupnoj fazi Hrvatska igra protiv Islanda u utorak, 26. juna u Rostovu na Donu, također s početkom u 20:00, prenosi Hina.



RASPORED UTAKMICA



SKUPINA A (Rusija, Saudijska Arabija, Egipat, Urugvaj)



1. kolo:

Četvrtak, 14. 6.



17.00 Moskva: Rusija - S.Arabija



Petak,15. 6.



14.00 Jekaterinburg: Egipat - Urugvaj



2. kolo:

Utorak, 19. 6.



20.00 St. Peterburg: Rusija - Egipat



Srijeda, 20. 6.



17.00 Rostov na Donu: Urugvaj - S.Arabija



3. kolo:

Ponedjeljak, 25. 6.



16.00 Samara: Urugvaj - Rusija



16.00 Volgograd: S.Arabija - Egipat



SKUPINA B (Portugal, Španjolska, Maroko, Iran)



1. kolo:

Petak, 15. 6.



17.00 St. Peterburg: Maroko - Iran



20.00 Soči: Portugal - Španjolska



2. kolo:

Srijeda, 20. 6.



14.00 Moskva (Lužniki): Portugal - Maroko



20.00 Kazanj: Iran - Španjolska



3 .kolo:

Ponedjeljak, 25. 6.



20.00 Kalinjingrad: Španjolska - Maroko



20.00 Saransk: Iran - Portugal



SKUPINA C (Francuska, Australija, Peru, Danska)



1. kolo:

Subota, 16. 6.



12.00 Kazanj: Francuska - Australija



18.00 Saransk: Peru - Danska



2. kolo:

Četvrtak, 21. 6.



14.00 Jekaterinburg: Francuska - Peru



17.00 Samara: Danska - Australija



3. kolo:

Utorak, 26. 6.



16.00 Moskva (Lužniki): Danska - Francuska



16.00 Soči: Australija - Peru



SKUPINA D (Argentina, Island, HRVATSKA, Nigerija)



1. kolo:

Subota, 16. 6.



15.00 Moskva: Argentina - Island



21.00 Kalinjingrad:HRVATSKA - Nigerija



2. kolo:



Četvrtak, 21. 6.

20.00 Nižnji Novgorod: Argentina - HRVATSKA



Petak, 22. 6.

17.00 Volgograd: Nigerija - Island



3. kolo:

Utorak, 26. 6.



20.00 Rostov na Donu: Island - HRVATSKA



20.00 St. Peterburg: Nigerija - Argentina



SKUPINA E (Brazil, Švicarska, Kostarika, Srbija)



1. kolo:

Nedjelja, 17. 6.



14.00 Samara: Kostarika - Srbija



20.00 Rostov na Donu: Brazil - Švicarska



2. kolo:

Petak, 22. 6.



14.00 St. Peterburg: Brazil - Kostarika



20.00 Kalinjingrad: Srbija - Švicarska



3. kolo:

Srijeda, 27. 6.



20.00 Moskva: Srbija - Brazil



20.00 Nižnji Novgorod: Švicarska - Kostarika



SKUPINA F (Njemačka, Meksiko, Švedska, Južna Koreja)



1. kolo:

Nedjelja, 17. 6.



17.00 Moskva (Lužniki): Njemačka - Meksiko



Ponedjeljak,18. 6.



14.00 Nižnji Novgorod: Švedska - Južna Koreja



2. kolo:

Subota, 23. 6.



17.00 Rostov na Donu: Južna Koreja - Meksiko



20.00 Soči: Njemačka - Švedska



3. kolo:



Srijeda, 27. 6.



16.00 Jekaterinburg: Meksiko - Švedska



16.00 Kazan: Južna Koreja - Njemačka



SKUPINA G (Belgija, Panama, Tunis, Engleska)



1. kolo:

Ponedjeljak, 18. 6.



17.00 Soči: Belgija - Panama



20.00 Volgograd: Tunis - Engleska



2. kolo:

Subota, 23. 6.



14.00 Moskva: Belgija - Tunis



Nedjelja, 24. 6.



14.00 Nižnji Novgorod: Engleska - Panama



3. kolo:



20.00 Kalinjingrad: Engleska - Belgija



20.00 Saransk: Panama - Tunis



SKUPINA H (Poljska, Senegal, Kolumbija, Japan)



1. kolo:



Utorak, 19. 6.



14.00 Moskva: Poljska - Senegal



17.00 Saransk: Kolumbija - Japan



2. kolo:

Nedjelja, 24. 6.

17.00 Jekaterinburg: Japan - Senegal

20.00 Kazan: Poljska - Kolumbija



3. kolo:

Četvrtak, 28. 6.

16.00 Samara: Senegal - Kolumbija

16.00 Volgograd: Japan - Poljska



OSMINA FINALA



Subota, 30. 6.



16.00 Kazanj: 1C - 2D

20.00 Soči: 1A - 2B



Nedjelja, 1. 7.



16.00 Moskva (Lužniki): 1B - 2A

20.00 Nižnji Novgorod: 1D - 2C



Ponedjeljak, 2. 7.



16.00 Samara: 1E - 2F

20.00 Rostov na Donu: 1G - 2H



Utorak, 3. 7.



16.00 St. Peterburg: 1F - 2E

20.00 Moskva: 1H - 2G



ČETVRTFINALE



Petak, 6. 7.



16.00 Nižnji Novgorod: Pobjednik A1/B2 - Pobjednik C1/D2 (A)

20.00 Kazanj: Pobjednik E1/F2 - Pobjednik G1/H2 (B)



Subota, 7. 7.



16.00 Samara: Pobjednik F1/E2 - Pobjednik H1/G2 (C)

20.00 Soči: Pobjednik B1/A2 - Pobjednik D1/C2 (D)



POLUFINALE



Utorak, 10. 7.

20.00 St. Peterburg: Pobjednik A - Pobjednik B



Srijeda, 11. 7.

20.00 Moskva (Lužniki): Pobjednik D - Pobjednik C



UTAKMICA ZA 3. MJESTO



Subota, 14. 7. - St. Peterburg (16.00)



FINALE



Nedjelja, 15. 7. - Moskva - Lužniki (17.00)



