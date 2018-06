Britanski pjevač Robbie Williams pjevat će u četvrtak na svečanosti otvorenja Svjetskog prvenstva u Rusiji što je za njega "ostvarenje dječjih snova".

Robbie Williams / 24sata.info

Bivši član boy banda Take That, veliki fudbalski fan, jako je "sretan i nestrpljiv što se vraća u Rusiju gdje će imati taj jedinstveni nastup".



"Radio sam dosta stvari u karijeri, ali otvoriti svjetsko fudbalsko prvenstvo pred 80.000 navijača na nogometnom stadionu i za milione gledaoca u cijelom svijetu je ostvarenje dječjih snova", kazao je pjevač čiji su najpoznatiji hitovi "Angels", "She's the One" i "It's Only Us", obećavajući pritom "nezaboravni spektakl".



Robbie Williams je 2016. godine objavio singl "Party like a Russian" (Zabavljaj se kao Rus), koji je u Rusiji izazvao dosta kritika zbog stereotipa koje je pjesma iznijela. Nedavno, u ožujku 2017. se šaleći ponudio da predstavlja Rusiju na Euroviziji koja se održavala u Ukrajini.



Williamsa će na otvorenju pratiti ruska sopranistica Aida Garifullina, "jedan od najmlađaih i najhvaljenijih glasova u Rusiji" kao predstavnica zemlje domaćina, dodaje FIFA u svom saopštenju, prenosi Hina.



"Nisam mogla zamisliti da ću nastupiti na ovako velikoj svečanosti", kazala je Aida Garifullina.



Na svečanosti otvorenja, koja će se održati pola sata prije početka prve utakmice između Rusije i Saudijske Arabije u 17,00 sati, bit će i bivša brazilska nogometna zvijezda Ronaldo.



"Prva utakmica je uvijek simbolična. To je trenutak u kojem shvatite da je ono što ste - bilo da ste navijač ili igrač - čekali četiri godine konačno stiglo", kazao je Ronaldo koji je s Brazilom dva puta bio svjetski prvak 1994. i 2002.



(24sata.info)