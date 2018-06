Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić šestu godinu uzastopce proglašen je najboljim hrvatskim nogometašem u izboru Hrvatske udruge Nogometni sindikat (HUNS).

Luka Modrić / 24sata.info

"Veliko zadovoljstvo je po šesti put dobiti ovu nagradu. Za mene je ovo posebna nagrada jer je dijele igrači i treneri," kazao je Modrić.



Hrvatski 'maestro' je ove sezone u dresu Real Madrida po četvrti put osvojio Ligu prvaka pri čemu treći put u nizu.



"Sezona je bila teška i duga. U prvenstvu i u kupu nismo uspjeli, ali smo osvojili za Real najvažniji trofej i to treći put uzastopce. Bit će to jako teško nadmašiti. Sretan sam i ponosan što sam dio tako velikog kluba," dodao je Modrić.



Priznao je kako ne broji priznanja koja je do sada dobio u karijeri, niti kojih ima više pojedinačnih nagrada ili klupskih trofeja.



"Ne brojim nagrade. Individualna priznanja su lijepa jer su nagrade za sav trud i rad. Uvijek ih je lijepo dobiti," kazao je Luka dodavši sa smiješkom: "Ali ipak su mu draži kolektivni trofeji."



Do sada ih je u karijeri osvojio 20, čak 14 u dresu Real Madrida i šest u dresu zagrebačkog Dinama. Sada se nada i velikom rezultatu u dresu hrvatske reprezentacije, prenosi Hina.



"Veliki rezultat s reprezentacijom je jedina stvar koju bi još želio napraviti," poručio je Modrić dodavši: "Uoči svakog natjecanja velika su očekivanja. Naš prvi cilj je proći skupinu jer nam to nije uspjelo od 1998. godine. No vjerujem kako ćemo to uspjeti u Rusiji."



Modrić je dodao kako će važan faktor u 'ruskoj avanturi' biti i sreća.



"Sreća je važna, igra veliku ulogu. Nadamo se kako ćemo je našim igrama i ponašanjem zaslužiti," poručio je najbolji hrvatski nogometaš.



(FENA)