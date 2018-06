Asmir Begović, golman fudbalske reprezentacije BiH nakon izuzetno uspješne sezone sa Bournemouthom u Premier ligi Engleske, došao je na nekoliko dana u domovinu kako bi organizovao golmanski kamp za djecu iz cijele Bosne i Hercegovine.

Foto: AA

Za nekoliko dana u Rusiji počinje 21. po redu Svjetsko prvenstvo, koje Begovića, kako kaže u razgovoru za Anadolu Afency (AA), ne interesuje previše jer ne igra BiH, što mu je jako teško palo, tako da nije siguran ni koliko će pratiti dešavanja na Mundijalu.



Begović iza sebe ima odličnu sezonu u Bournemothu s kojim je ostvario klupske ciljeve i branio u svim prvenstvenim utakmicama. Iako je prošlog ljeta tek stigao iz Chelsea bh. reprezentativac se brzo izborio za status prvog golmana u “trešnjama“.



“Što se mene tiče zadovoljan sam. Odigrao sam svaku utakmicu, što je bio veliki razlog zbog kojeg sam došao u Bournemouth, da igram što je više moguće. Mislim da sam se pokazao na dobar način. Naravno, to se mora analizirati i vidjeti šta se može bolje. U klubu možemo biti zadovoljni. Imali smo težak početak. Poslije toga smo uhvatili svoju formu i ritam i došli smo tamo gdje bi trebali da budemo. Uz malo sreće mogli smo biti među prvih deset ekipa. Nažalost, nismo uspjeli, ali uglavnom smo zadovoljni. Ima tu još dosta prostora da napredujemo u narednoj sezoni“, kazao je Begović za Anadolu Agency.



Naglasio je da je želja Bournemoutha da sljedeće sezone budu među deset najboljih klubova u Premier ligi, mada prevashodni cilj i dalje ostaje opstanaka u engleskoj eliti.



– Žal zbog ispadanja Stokea –



Protekle sezone iz Premier lige je ispao Stoke City, klub u kojem je Begović proveo pet i po sezona, te se nametnuo kao jedan od najboljih golmana u Engleskoj.



“Žao mi je. Imam tamo mnogo prijatelja i ljudi koje poznajem u klubu. Puno su mijenjali igrače zadnjih godina, ali su ljudi koji rade u klubu ostali isti. Žao mi je i zbog naroda u Stokeu. Međutim, oni imaju dobrog vlasnik i dobro organizovan klub, tako da se mogu brzo vratiti u Premier ligu“, mišljenja je bh. reprezentativac.



Nakon sjajnog perioda u Stoke uslijedio je poziv Josea Mourinha, tadašnjeg menadžera Chelseaja, koji se nije mogao odbiti. Begović tokom boravka na Stamford Bridgu nije previše branio, posebno u drugoj sezoni, jer je prednost imao Belgijanac Thibaut Courtois. No, ipak smatra da to nije bila loša odluka.



“Za mene je to bio dobar posao. Tu sam mnogo naučio za dvije godine i bio sam na najvećem mogućem nivou. Pogotovo u prvoj godini jer sam odigrao dosta utakmica. U drugoj godini nisam puno, ali imao sam drugu ulogu u ekipi. Imao sam neke obaveze koje sam morao iznijeti kao lider i jedan od iskusnijih igrača. Osvojili smo titulu, tako da je to veliko iskustvo za mene. Dosta sam naučio svakog dana od dobrih trenera i igrača, tako da su za mene te dvije godine bile dosta dobre“, priča Begović.



Kaže kako se uglavnom družio sa Nemanjom Matićem i Branislavom Ivanovićem, koji je tada bio u klubu.



“Naravno, s golmanima sam dosta kafa popio, ali generalno bila je dosta dobra svlačionica sa borim karakterima. U toj drugoj sezoni smo se svi zajedno baš fokusirali da ostvarimo cilj, a onda se mogu posebne stvari napraviti“, rekao je Begović.



– Želim braniti još deset godina –



Begović od dolaska na klupu novog selektora bh. reprezentacije Roberta Prosinečkog nije upisao niti jedan nastup u državnom timu. Naravno, to je u BiH odmah dovelo do određenih špekulacija kako golman Bournemoutha neće više braniti za reprezentaciju, što je Begović za AA demantovao.



“Imao sam dobar razgovor sa selektorom, sve je bilo otvoreno. Sada sam u 31. godini, tako da moram voditi računa o nekim sitnicama vezanim za tijelo i moje zdravlje. Ako postoji neki rizik, nije bilo potrebno da rizikujem u prijateljskim utakmicama. Naravno da mi je žao bilo što nisam sa ekipom, jer je uvijek čast obući dres reprezentacija. Pogotovo ovo posljednje okupljanje. Htio sam da budem na oproštaju od Zvjezdana, Vedada i Emira, tako da mi je to teško palo. Međutim, u zadnji trenutak su se pojavile neke privatne obaveze i morao sam ostati kući. Mislim da je moja budućnost u reprezentaciji dobra, želim da igram, ako bude bilo sreće još deset godina profesionalni fudbal, tako da vidim tu još puno godina sa reprezentacijom“, naglašava Begović.



Naravno, gledao je prijateljske utakmice koje su reprezentativne kolege odigrale pod vodstvom Prosinečkog i zadovoljan je onim što je vidio.



“To su bile prijateljske utakmice i to moramo prenijeti kada budemo igrali zvanične utakmice u Ligi nacija i kvalifikacijama. Naravno, veliki cilj je da se ponovo plasiramo na veliko takmičenje. Mislim da smo se uigrali u prijateljskim utakmicama, dosta je igrača dobilo šansu, ali ćemo kada budu bitne utakmice morati izvući što bolje rezultate“, rekao je Begović.



Na Svjetskom prvenstvu, koje počinje 14. juna u Rusiji, Begović kaže da neće ni za koga posebno navijati.



“Imam dosta prijatelja iz srbijanske i hrvatske reprezentacije, tako da bi volio da oni naprave nešto pozitivno. Što se tiče neke ekipe posebno nema je. Nas nema tamo, a to mi je teško palo, pa ne znam ni koliko ću gledati Svjetsko prvenstvo. Pratiću, ali nije to isto kada nisi tamo. Želim da bude dobro takmičenje, da navijači uživaju, ali za mene nema tu neke ekipe koju ću posebno pratiti“, priča Begović.



– Engleski navijači su dosta realni –



Engleska na naslov svjetskih šampiona čeka od 1966. godine, a s obzirom da se radi o zemlji u kojoj je fudbal nastao logično je da su očekivanja tamošnje javnosti uvijek velika od reprezentacije.



“To je velika, fudbalska zemlja, tu je pritisak, ne samo u Engleskoj, tako je i u drugim zemljama. Za njih to nije ništa novo. Mislim da ovoga puta nema nekih velikih očekivanja i da su navijači dosta realni. Jesu igrači mladi i da je to nova generacija, ali uz malo sreće ko zna šta se može. Sve je otvoreno, ako se prođe grupa i ode se u nokaut rundu sve je moguće“, kazao je Begović.



Za bh. golmana ne postoji izraziti favorit uoči početka Svjetskog prvenstva, ali misli da je možda vrijeme da Lionel Messi sa reprezentacijom Argentine konačno nešto osvoji.



“Za mene tu ne postoji čist favorit. Ima dosta dobrih reprezentacija. Naravno, Njemačka, Portugal, Brazill, Argentina. Za mene Argentina možda ima najbolju ekipu s Messijem. Možda bih rekao da Argentina sa Messijem, imam neki osjećaj, ove godine može osvojiti. Bilo bi lijepo za njega i bilo bi mi drago, jer je on gospodin i veliki igrač“, zaključio je Begović.



– Fondacija Asmir Begović –



Begović je 2013. godine osnovao fondaciju preko koje pokušava pomoći, prije svega djeci, u BiH. Do sada je fondacija realizovala nekoliko važnih projekata, ali bh. golman kaže da je pred njim i timom s kojim sarađuje najveći izazov, a to je izgradnja sportskog centra u BiH.



“Fondacija radi. Završili smo veliki projekat, naš najveći do sada u BiH u Srebrenici. Tamo smo napravili i popravili tri igrališta. Sada razmišljamo o drugim projektima u budućnosti. Imamo planove da napravimo veliki sportski centar, ako nam država ili neki grad otvore mogućnost da dođemo do zemljišta, onda ćemo još više uraditi u budućnosti“, istakao je Begović.



Dodao je da ima sjajan tim ljudi koji sarađuju s njim, kada je u pitanju fondacija, ali i sada golmanski kamp, koji je organizovao u Sarajevu, tako da se on može potpuno fokusirati na svoje profesionalne obaveze u Bournemouthu.



“Imam dobru ekipu oko sebe. Imam dobru porodicu, suprugu i ljude koji vode računa o svemu, tako oni vode organizaciju, a ja se samo pojavim na kraju i pokažemo svoje lice. Volim da igram fudbal, to mi je na prvom mjestu naravno, ali i ovo sve sa strane što radim je pozitivno za glavu, za mozak, za dušu, tako da mi nije nikakav problem raditi“, ističe Begović.



Begović je profesionalnu golmansku karijeru počeo u Portsmouth iz kojeg je, prije nego što je dobio priliku da bude prvi golman, bio na posudbama u mnogim klubovima. Nakon što se afirmisao 2010. godine prelazi u Stoke City iz kojeg pet godina kasnije odlazi u Chelsea s kojim je postao šampion Engleske 2017. godine. U ljeto iste godine prelazi u Bournemouth za koji je ove sezone branio na 38 utakmica. U dresu reprezentacije BiH 31-godišnji Begović upisao je 61 nastup.





(AA)