Brojni evropski klubovi u svojim redovima žele bh. reprezentativca Miralema Pjanića, ali Juventus ga namjerava zadržati. Naš veznjak je zapravo dio male grupe igrača koje Juve i Max Allegri ne žele izgubiti.

Foto: 24sata.info

Međutim, Pjanić je izazvao interes mnogih ekipa i prva ozbiljna ponuda stigla je od PSG-a. Igraču je ponuđena plata od 8 miliona eura po sezoni, dok bi Juventusu pripalo 70 miliona eura.



Potom su se u priču uključili i španski velikani Real Madrid i Barcelona koji u Pjaniću vide zamjenu za eventualni transfer Modrića i odlazak Inieste. S druge strane, Juventus želi zadržati svog veznjaka i spremni su mu povećati platu.



Pjanić ima nekoliko opcija na stolu, a čini se da je i on zainteresovan za obnovu ugovora s Juventusom. Čelnici Stare Dame su raspravljali o tome, a rezultat bi mogao biti povećanje plate za našeg igrača. Tako bi prema novom ugovoru Pjanić zarađivao 6 miliona eura godišnje plus bonusi, što je uvećanje za milion i po u odnosu na trenutnu platu. On će o tome opet razgovarati s čelnicima kluba, ali jasno je da je Pjanićevo vrijeme u Juventusu sve samo ne blizu kraja.





(klix)