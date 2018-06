Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je u Osijeku Senegal rezultatom 2:1 u posljednjoj pripremnoj utakmici pred odlazak na Svjetsko prvenstvo u Rusiju.

Foto: FENA

U prvom poluvremenu Hrvatska je dominirala u posjedu , međutim "Vatreni" nisu uspjeli kreirati opasniju situaciju pred golom Senegala. S druge strane, Senegalci su iz kontranapada stvorili nekoliko opasnih situacija pred golom Danijela Subašića.



Gosti su poveli u 48. minuti nakon što je Alfred N'Diaye dugom loptom s centra izbacio kompletnu hrvatsku obranu, gurnuo u šansu Ismaila Sarra, koji je u situaciji jedan na jedan svladao Subašića.



Primljeni gol probudio je hrvatske nogometaše koji su nakon toga zaigrali puno bolje, a do izjednačenja su stigli u 63. minuti. Ivan Perišić izveo je slobodan udarac, lopta se odbila od živog zida i prevarila golmana Abdoulayea Dialloa.



Na 2:1 povisio je Andrej Kramarić petnaest minuta kasnije. Napadač Hoffenheima svladao je vratara Senegala prizemnim šutom iskosa.



Najveću priliku za izjednačenje Senegal je imao u 84. minuti kada je Sadio Mane iz slobodnog udarca s oko 18 metara pogodio gredu. Do kraja su Senegalci imali još nekoliko poluprilika, no nisu uspjeli stići do drugog gola.



Bila je ovo posljednja pripremna utakmica za Hrvatsku, dok će Senegal u ponedjeljak odigrati još jednu prijateljsku protiv reprezentacije Koreje.



Hrvatska će u Rusiji prvu utakmicu odigrati 16. lipnja protiv Nigerije, dok Senegal igra tri dana kasnije protiv Poljske.



(FENA)