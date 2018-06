Srpski fudbalski reprezentativac Sergej Milinković-Savić kaže da je u potpunosti fokusiran samo na Mundijal, a o transferu će razmišljati po završetku turnira u Rusiji.

Sergej Milinković-Savić / 24sata.info

Milinković-Savić u ovom trenutku jedan je od najtraženijih fudbalera svijeta zbog interesovanja velikana poput Manchester Uniteda, Juventusa, Chelseaja, PSG-a i ostalih, zbog čega Lazio traži najmanje 100 miliona eura, ali kako kaže sada je to u drugom planu.



"Trudim se da ostanem sa strane u vezi transfera. Svaki dan čitam nešto novo, svaki dan sam pod pritiskom, stiže to do mene. Trudim se da na Svjetskom prvenstvu budem najbolji, a poslije toga ću vidjeti šta će biti. Za sada ne razmisljam o transferu", rekao je Milinković-Savić srpskim izvještačima na pripremama u Austriji.



Sergej je priznao da je bio iznenađen što ga prethodni selektor Slavoljub Muslin nije pozivao u nacionalni tim.



"Bilo mi je čudno što nisam bio pozivan, mnogi su vjerovali da je još tada trebalo da igram u reprezentaciji. Sada im je drago što sam na Svjetskom prvenstvu".



Visoki vezista bio je dio omladinske reprezentacije Srbije koja je osvojila je svjetsku titulu na Novom Zelandu, ali naglašava da je razlika u ambicijama.



"Na Novi Zeland smo išli da osvojimo, a sada je drugačije. Atmosfera je slična kao tada, dobro se slažemo i ima sličnosti sa tim prvenstvom".



Ujedno, govorio je i o tome da mu prijaju poređenja sa legendarnim Zinedineom Zidaneom, odnosno pisanja evropskih medija.





