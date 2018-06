Zoran Mamić jedan je od četvorice nepravomoćno osuđenih u srijedu na sudu u Osijeku. On je dobio četiri godine i 11 mjeseci zatvora.

Foto: 24sata.info

Bivši trener Dinama, a sada Al-Aina iz Ujedinjenih Arapskih Emirata oglasio se putem Twittera.



"Uz dužno poštovanje prema Njegovu Veličanstvu Khalifi Bin Zayedu, predsjedniku kluba, stručnome vodstvu i svim navijačima, imam potrebu izvijestiti sve vas o sudskome postupku koji se protiv mene vodi u Hrvatskoj. Nakon dugog i nepravednog suđenja koje je završilo nepravomoćnom presudom, sljedeći korak je žalba, a cijeli je postupak daleko od završetka.



Također, želim vam priopćiti kako me ova presuda neće spriječiti da nastavim raditi svoj posao kao trener Al Aina, nastavit ću raditi s jednakom predanošću kao i dosad. Vodit ću treninge i pripreme svoje momčadi, prijateljske i natjecateljske utakmice, i - uvjeren sam - ostvarivati pobjede i osvajati trofeje. Želim još jednom ponoviti da sam potpuno nevin i siguran sam da ću to i dokazati", napisao je Zoran Mamić", napisao je Mamić.





(24sata.info)