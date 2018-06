Michel Platini, bivši predsjednik Evropske fudbalske federacije (UEFA) i nekada proslavljeni francuski fudbaler izjavio je da nije korumpirana osoba i da će uskoro uskoro krenuti u kontranapad i uzvratiti onima koji su ga optužili za korupciju i izbacili iz fudbala.

Michel Platini / 24sata.info

Platini koji je imao sjajnu igračku karijeru, tokom koje je nastupao za Nancy, Saint-Etienne i Juventus, bio je predsjednik UEFA-e i bilo je planirano da se 2015. godine kandiduje a prvog čovjeka Svjetske fudbalske federacije (FIFA). No, izrečena mu je suspenzija od osam godina, koja je kasnije u žalbenom postupku smanjena.



“Tužilac je priznao da nisam ništa uradio. Ja nisam korumpirana osoba, nisam krao, nisam ono što o meni govore te budale u Etičkom komitetu. Osjećam se kao neko drugi. I krenuću u kontranapad. Vidjećete koliko brzo“, kazao je Platini u intervjuu za “Gazzetta dello Sport“.



Francuz naglašava da mu je prijatelj 2015. godine kazao se pazi, jer spremaju nešto protiv njega.



“Od tog trenutka nastupila je noćna mora, išao sam od komiteta do komiteta, siguran u svoju nevinost i suočio sam se sa zabranom. Osam godina, onda šest, pa onda četiri... I ljudi su znali da je to lažno, sve je već bilo napisano. Sve te FIFA-ine idiotarije o meni. Ali, to je bilo kao šamar, jedan, pa drugi. Zaista teška situacija. Moja porodica i moji istinski prijatelji me poznaju i znaju da tu nema nikakvih problema. Ostali su neko vrijeme mislili da sam bandit, ali samo kratko“, ističe Platini.





(AA)