Wolfsburg je pobijedio Kiel i u drugoj utakmici doigravanja za nastup u njemačkoj Bundesligi. Vukovi su večeras slavili sa 0:1, a podsjetimo, ranije su u prvoj utakmici na svom terenu ostvarili trijumf od 3:1.

Foto: Twitter

Vukovi su branili status bundesligaša, dok je Kiel želio plsaman u viši rang, no to na kraju nisu uspjeli ostvariti. Wolfsburg je novom pobjedom potvrdio opstanak u najvišem rangu njemačkog fudbala.



U prvom poluvremenu viđena je jedna velika šansa, a imao ju je Kiel. Pokušao je Aaron Seydel u 14. minuti. Dugo se čekalo na veću priliku i u drugom dijelu. Maximilian Arnold je prijetio u 74. minuti.



Samo minutu poslije Robin Knoche je pogodio za vodstvo gostiju od 0:1. Arnold je pokušao i u 82. minuti. Kiel je postigao pogodak u 88. minuti, međutim Rafael Czichos je igrao rukom i gol je poništen. Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao.





(SCsport)