Selektor aktualnih svjetskih nogometnih doprvaka, reprezentacije Argentine Jorge Sampaoli objavio je u ponedjeljak konačni popis od 23 igrača koje će voditi na Svjetsko prvenstvo koje će se održati u Rusiji (14. juna - 15. jula).

Jorge Sampaoli / 24sata.info

Na Sampaolijevu popisu ipak se našao napadač Juventusa Paulo Dybala, no nije bilo mjesta za najboljeg strijelca talijanske lige i napadača Intera Maura Icardija.



Icardi je sa 29 golova predvodio Inter do četvrtog mjesta i plasmana u Ligu prvaka sljedeće sezone, ali prednost u odnosu na njega su dobili Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Sergio Aguero i Cristian Pavon.



Argentina će biti jedan od suparnika Hrvatske u skupini D uz Nigeriju i Island.



Hrvatska i Argentina igrat će u 2. kolu 21. juna u Nižnjem Novgorodu.



ARGENTINSKA REPREZENTACIJA:



Golmani: Sergio Romero (Manchester United), Wilfredo Caballero (Chelsea), Franco Armani (River Plate).



Odbrana: Gabriel Mercado (Sevilla), Federico Fazio (Roma), Nicolas Otamendi (Manchester City), Marcos Rojo (Manchester United), Nicolas Taglafico (Ajax), Javier Mascherano (Hebei Fortune), Marcos Acuna (Sporting Lisabon), Cristian Ansaldi (Torino), Eduardo Salvio (Benfica).



Veza: Ever Banega (Sevilla), Lucas Biglia (Milan), Angel Di Maria, (Paris SG), Giovani Lo Celso (Paris SG), Manuel Lanzini (West Ham United), Maximiliano Meza (Independiente).



Napad: Lionel Messi (Barcelona), Gonzalo Higuain (Juventus), Paulo Dybala (Juventus), Sergio Aguero (Manchester City), Cristian Pavon (Boca Juniors).





(FENA)