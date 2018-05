Kapiten Lazija i bivši reprezentativac BiH Senad Lulić bio je razočaran nakon poraza od Intera kojim su Nebeskoplavi ostali bez plasmana u Ligu prvaka, a on je ipak istakao da je ova ekipa na putu da postane jedna od najboljih u Italiji, ali i Evropi.

arhiv / 24sata.info

Lulić smatra da je prethodna sezona bila uspješna za Lazio, posebno ukoliko se ne zanemari propuštena šansa za plasman u Ligu prvaka, a on smatra da čitav tim mora ostati fokusiran i pozitivan kako bi sljedeće sezone bili još bolji. Lulić je u meču protiv Intera dobio crveni karton u 80. minuti i tako je gostima znatno olakšao da dođu do pobjede.



"Ova sezona je dobra za Lazio, ako ne računamo ovu noć. Nismo izgubili plasman u Ligu prvaka u ovom meču, osjetio sam da je to bilo prije dva ili tri kola. Trebali smo završiti sve ranije, imali smo priliku i zbog toga postoji veliko razočaranje. Nažalost, nismo završili sezonu onako kako smo željeli, ali smo na pravom putu da postanemo jedan od najboljih timova u Italiji i Evropi. Moramo ostati pozitivni i da naredne godine učinimo ovo što sada nismo uspjeli", rekao je Lulić.



Nakon toga, on je odgovorio na pitanje o sada već bivšem saigraču Stefanu De Vriju koji je skrivio penal za 2:2, a poznato je da će ovaj igrač od sljedeće sezone igrati u Interu.



"Puno toga je već rečeno na ovu temu. On je primjer za sve, borio se, odigrao je dobru utakmicu i razočaran je zbog penala koji je napravio. No, bio je s nama i borio se do kraja, želim mu od srca sve najbolje u Interu", završio je kapiten Lazija.



Lazio je ovu sezonu Serije A završio na petom mjestu, a u susretu protiv Intera trebao im je samo bod kako bi izborili plasman u Ligu prvaka. Ipak, golovima Icardija i Vecina u drugom poluvremenu tim Lucijana Spallettija stigao je do veliko preokreta i sasvim zasluženog plasmana u Ligu prvaka.



Sljedeće sezone, Lazio će vrlo vjerovatno ostati bez Sergeja Milinković-Savića koji će za preko 100 miliona napustiti Rim, a klub bi mogli napustiti i Luis Alberto i Ciro Immobile koji su odigrali sjajnu sezonu.

(Klix)