Antonio Conte (48), menadžer Chelseaja nakon jučerašnjeg trijumfa u finalu FA kupa protiv Manchester Uniteda sa 1:0 izjavio je da je “serijski pobjednik“, te da se nikada neće promijeniti, prenosi Anadolu Agency (AA).

Antonio Conte / 24sata.info

Iako je Chelsea u Premier ligi zauzeo pet mjesto i ostao bez plasmana u Ligu šampiona italijanski trener smatra da je sezona bila uspješna.



-Ova sezona je bila teška iz više razloga. Predvidio sam na početku sezone da će biti teško, ali smo zauzeli peto mjesto i osvojili FA kup. Propustili smo mjesto u Ligi šampiona, to nije dobro za klub kakav je Chelsea. Moram to iskreno reći, ali u isto vrijeme mislim da morate znati stvarnu situaciju da je ova grupa igrača dala najbolje od sebe. Čak i u teškoj sezoni pokazao sam da sam serijski pobjednik - kazao je Conte.



Zbog petog mjesta u prvenstvu u posljednje vrijeme su se pojačale špekulacije kako će Conte biti smijenjen sa klupe Chelseaja, bez obzira na trofej u FA kupu.



-Imam ugovor i posvećen sam ovom klubu. Čak i uz špekulacije moja pozicija je uvijek bila ista, a to je da sam potpuno posvećen Chelseaju. Razumijem da klub može donijeti odluku, pozitivnu ili negativnu. Tačno je da klub traži mnogo. Ali, poslije dvije godine klub me veoma dobro poznaje. Ako žele da i dalje rade sa mnom poznaju me, ne mogu se promijeniti. Moj put je uvijek isti, a to su naporan rad i izgradnja snažnog mentaliteta sa mojim igračima. Ja sam serijski pobjednik i to sam pokazao u Engleskoj nakon teških trenutaka u klubu. Odluka da me postave za menadžera donijela je ovom klubu dva trofeja u dvije sezone - zaključio je Conte.



Italijan je trenersku karijeru počeo u Arezzu, a potom je vodio Bari, Atalantu, Sienu, Juventus i reprezentaciju Italije.



(Anadolija)