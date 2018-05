U posljednjem 10. kolu Lige za prvaka Željezničar je na Grbavici pobijedio Sarajevo sa 2:1 i tako je stigao do treće pobjede u četiri odigrana ovosezonska derbija.

Foto: Klix.ba

Sarajevo je nešto angažovanije ušlo u meč, ali Plavi su stigli do ranog vodstva već u 10. minuti. Zakarić je odlično prošao po desnoj strani i ubacio je u sredinu, a Zajmović je udarcem glavom, uz malu pomoć Hebibovića kojeg je zakačila lopta, zatresao mrežu Pavolovića za 1:0.



Željezničar je nakon toga kontrolisao igru na terenu, ali Bordo tim je mogao do izjednačenja u 21. minuti. Veliku grešku je napravio Mehremić, poklonivši loptu Ahmetoviću koji je krenuo sam prema golu Fejzića, ali napadač Sarajeva se spetljao i okliznuo i propala je velika prilika.



Tim sa Koševa nakon primljenog gola djelovao je jako konfuzno, jedva da je prelazio protivničku polovinu, a bolju i borbeniju igru Željo je krunisao i drugom golom u 37. minuti. Zakarić je odlično izveo prekid sa desne strane, a na pravom mjestu se našao Ubiparip koji je glavom povisio na 2:0. Fudbaleri Sarajeva su reklamirali ofsajd, ali sudije se nisu oglasile.



Ipak, samo šest minuta kasnije nakon kornera koji je izveo Velkoski, sjajno je skočio Adukor i efktnim pogotkom glavom smanjio je na 2:1.



U 44. minuti iz igre je izašao Zajko Zeba, kojem je ovo bio meč na kojem se oprostio od aktivnog bavljenja fudbalom, a publika na Grbavici ispratila ga je gromoglasnim aplauzima i skandiranjem.



Do isteka prvog dijela solidno su šutirali Mustafić čiji je udarac zaustavio Fejzić, te Halilović, ali je lopta otišla preko gola.



U nastavku je prvi prijetio Željezničar u 49. minuti. Ponovo je Zakarić ubacio iz prekida, a usamljeni Osmanković na drugoj stativi nije uspio da glavom postigne i treći gol za domaće.



Potom se igralo uglavnom na sredini terena, a na prvu šansu Bordo tima u drugom poluvremenu čekalo se sve do 62. minute. Ponovo je Velkoski izveo korner, a rezervista Rahmanović je dobro šutirao glavom, ali je Fejzić odlično intervenisao. Samo dvije minute kasnije Velkoski se dobro izborio za poziciju, ali je iskosa šutirao preko gola.



Mreža Sarajeva ponovo se zatresla u 70. minuti, ali je pogodak Zakarića opravdano poništen zbog ofsajda i ostalo je 2:1.



Ekipa Husrefa Musemića u finišu je bacila sve karte u napad, a junak Željezničara bio je golman Fejzić. Prvo je u 78. minuti odlično zaustavio pokušaj Hebibovića iskosa sa desne strane, a samo dvije minute kasnije sjajno je zaustavio i topovski šut Halilovića.



Desetak minuta prije kraja tešku povredu nakon nezgodnog pada zaradio je Sinan Ramović, pa je domaći sastav koji je do tada izvršio sve tri izmjene meč okončao sa deset fudbalera.



Najbolju šansu za izjednačenje Sarajevo je imalo u 95. minuti kada je Rahmanović glavom pogodio stativu, te je do kraja ostalo 2:1.



Željezničar-Sarajevo 2:1



Stadion: Grbavica. Gledalaca. 6000. Sudija: Adis Mulahasanović (Sarajevo). Strijelci: 1:0 Zajmović 10., 2:0 Ubiparip 31., 2:1 Adukor 37. Žuti kartoni: Mustafić (Sarajevo).



Željezničar: Fejzić, Žerić (od 79. Projić), Osmanković, Graovac, Mehremić, Šabanadžović (od 72. Hajdarević), Blagojević, Zakarić, Zeba (od 43. Ramović), Zajmović, Ubiparip.



Sarajevo: Pavlović, Šabanović (od 46. Hodžić), Stanojević, Kuzmanović, Ahmetović, Velkoski, Hebibović, Mujakić, Mustafić (od 46. Rahmanović), Adukor, Halilović.





(SCsport)