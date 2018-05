Pripremajući se za najvažniju utakmicu u karijeri, finale UEFA-ine Lige šampiona između Reala i Liverpula 26. maja u Kijevu, jedan od trenutno najboljih fudbalskih sudija svijeta Milorad Mažić iz Srbije istakao je da se za svaki meč i igrača posebno sprema, te analizira i najsitnije detalje.

”Za svakog igrača postoji priprema. Analiziram i najsitnije detalje. Često kažem sebi ‘očekuj neočekivano’. Nejmaru sam sudio par puta dok je bio u Barseloni, nismo se sretali na utakmicama Pari Sen Žermena i brazilske reprezentacije. Zahtevan je igrač, južnjačkog temperamenta, sklon svemu i svačemu, ali nikada preko granice dozvoljenog. Što se kvaliteta tiče, top klasa. Na dobrom je putu da dostigne nivo ovih asova koji traju 10 i više godina. Ipak, za jednog igrača morate zaista specijalno da se pripremite. Nije problem ako nekom svojom odlukom naljutite publiku, ali ako Zlatana Ibrahimovića okrenete protiv vas, loše vam se piše”, rekao je u razgovoru za Anadolu Agency, jedan od najboljih sudija u Evropi, Milorad Mažić.



Mažić je svojevremeno poslušao savet čuvenog nemačkog sudije Helmuta Kruga, pogasio sve aplikacije na mobilnom telefonu i prestao da čita štampu. Priznaje da je večiti beogradski derbi ostavio poseban pečat u njegovoj karijeri i ne obazire se na sve češća saopštenja Zvezde i Partizana u kojima se ponekad pominje i njegovo ime.



”Posle jednog derbija u kome je gorela tribina na stadionu Crvene zvezde, sudio sam Barseloni u Ligi šampiona. Buskets mi je prišao u tunelu i pitao me da li je to u Srbiji počeo rat. Odgovorio sam mu da je to kod nas uobičajeni kolorit na fudbalskoj utakmici. Šta sam drugo mogao da mu kažem”, istakao je Mažić.



Glavni arbitar predstojećeg finala Lige šampiona ima izuzetno poštovanje prema svim svojim kolegama sa FIFA-ine i UEFA-ine liste. Ipak, sa jednim od njih, taj odnos prevazilazi okvire običnog prijateljstva.



”Cunejt Čakir je moj najbolji drug. Smirena osoba, čovek koji je napravio izuzetno veliku karijeru. Sudi u zemlji u kojoj je strahovito teško biti sudija. Mi u Srbiji imamo dva velika kluba, oni tamo imaju deset. U Turskoj se fudbal doživljava na potpuno drugačiji način. To ne može da se poredi ni sa jednom drugom sredinom. Kada odete tamo da sudite, nije bitno da li je domaćin Galatasaraj, Fenerbahče ili Bešiktaš, navijači prave toliku buku da je bilo kakva komunikacija sa kolegama nemoguća misija. Čakir u takvoj ligi uživa ogroman autoritet. Svaka mu čast”, kazao je Mažić.



Mažić je prokomentarisao i najzanimljivije gafove ljudi sa pištaljkom i kartonima.



Nakon što ga je Dijego Karlos slučajno oborio tokom igre, sudija Toni Šapron se namernim saplitanjem ”osvetio” brazilskom igraču i da sve bude još smešnije, pokazao mu drugi žuti karton i poslao ga u svlačionicu. Zbog ovog gafa, Šapron je suspendovan na šest meseci, a pošto je imao 45 godina, to je značilo i kraj njegove karijere.



”Video sam tu scenu iz francuskog prvenstva i zaista nemam komentar. Bogu hvala, nisam imao slično iskustvo”, pričao je Mažić.



Kod slobodnog udarca za Ksanti protiv AEK-a, Janis Papadopulos je sprejom poprskao kopačke fudbalera Britosa.



”Ih, koliko se puta to i meni desilo. Ništa strašno. Omakne mi se, izvinim se igraču i pomerim zid na propisno odstojanje. Za mene je sprej vrhunska inovacija. Znatno je ubrzao igru. Ta bela linija kao da deluje podsvesno na igrače i retko ko ne poštuje granicu koju sudija povuče. Ljudi su u početku bili skeptični, jer po običaju, prema svakoj novini gaje određenu dozu antagonizma. Tako je sada i sa video tehnologijom. Potrebno je vreme da se svi naviknemo i prihvatimo je kao sastavni deo utakmice”, pojasnio je Mažić.



Na utakmici Dandi – Kilmarnok u šali je Krejg Tomson pokazao crveni karton svom pomoćniku Endrjuu MekVilijamu koji je povraćao pored aut linije usred meča.



”Gaf kao gaf, deluje simpatično, ali nije baš popularno rešenje za integritet i ličnost sudije. Na svu sreću, moji pomoćnici Milovan Ristić i Dalibor Đurđević su fizički besprekorno pripremljeni i mene nikada neće dovesti u tako nezgodnu situaciju”, smatra Mažić.



Meksiko. Utakmica Koto Brus – Bario Mexico. Nakon što ga je pomoćnik obavestio da TV komentator u direktnom prenosu kritikuje njegove odluke, Džimi Tores je zaustavio igru, otišao do TV kabine i na licu mesta se obračunao sa reporterom.



”Auuu… Nečuveno! Bavimo se javnim poslom i svakome je dozvoljeno da komentariše naše odluke. Ego je neprihvatljiv pojam u karijeri svakog sudije. Ne dobijam puno informacija o tome kako stručni konsultanti govore o mom suđenju. Bitno mi je šta kažu moji prijatelji i ljudi koji se razumeju u ovu profesiju. Posle svake utakmice u inostranstvu, čujem se telefonom sa Čakirom. Komentarišemo sporne situacije i pomažemo jedan drugome savetima i sugestijama. I komentatori imaju svoje ljubimce ili klubove za koje navijaju. Nikada se nisam obazirao na to da li govore dobro ili loše o mojim odlukama”, otkrio je Mažić.



Tokom utakmice Klejpol – Viktorijano izbila je opšta tuča, a strasti su se smirile tek posle intervencije organa reda. Sudija Damijan Rubino je u izveštaju napisao da je isključio 22 igrača na terenu i 14 na klupi za rezerve.



”Meni se desilo da na jednoj od prvih utakmica na međunarodnoj sceni isključim dva igrača. Igrali su Dinamo Tbilisi i Šturm. Dao sam crvene kartone igračima domaćeg tima Kakelišviliju i Kmaladzeu. Pokušavam sada da se setim da li sam imao neku utakmicu sa više isključenja, ali skoro da sam siguran da nisam. Dakle, daleko sam od kolege Rubina. Moj rekord su dva crvena kartona”, rekao je Mažić.



Na utakmicama protiv Arsenala i Aston Vile sudija Majk Din uhvaćen je kako stidljivo proslavlja golove Totenhema. Odmah je osumnjičen da navija za popularno zvane ”pevce” i da nije poželjan na utakmicama kluba iz Londona.



”Sećam se tog detalja. Javnost je to predstavila onako kako njoj odgovara. Istina je da Din nije uradio ništa sporno. Jednostavno, pustio je sjajnu prednost iz koje je kasnije pao gol. Onda je mahinalno proslavio svoj potez, a ne gol Totenhema. Ja sam tokom utakmice fokusiran na igru i odluke koje treba da donesem. I nemam vremena za izlive emocija”, govorio je Mažić.



Engleska 2001. Irls Koln je deklasirao Vimpol 2000 sa 20:2. Sudija Brajan Savil je namerno postigao drugi gol za gostujući tim. I to rukom.



”Prvi put čujem taj podatak. Šta da kažem. Nečuveno”, čudio se Mažić.



Maroko, Božić 2015. godine, CAB – Avenir Sportif. Navijači su tokom celog meča vređali majku glavnog sudije Jasina Jaruša, koji je u trenutku slabosti seo na teren i počeo da plače. Igrači oba tima su prišli da ga uteše i nagovorili ga da nastavi utakmicu.



”U početku sam osluškivao šta ljudi dobacuju sa tribina. Kasnije se navikneš i ne obraćaš pažnju. Svakako da nije prijatno kada govore svašta o članovima tvoje porodice. Bez obzira da li ti pominju majku, suprugu, decu, oca… svejedno koga. Našem narodu ne manjka kreacija kada su psovke u pitanju. Imamo fenomenalan jezik, pun emocija, predivnih reči i mnoštva sinonima za neke ružne izraze. Ali nama je u mentalitetu da uvek biramo one najružnije. Ljudi često dolaze na utakmice da bi lečili neke lične komplekse i frustracije. Samo tako u gomili, negativan instinkt dolazi do izražaja. Masa ponese i u pozitivnom i u negativnom smislu”, istakao je Mažić.





