Antonio Conte, menadžer Chelseaja vjeruje da postoji mogućnost da danas u finalu protiv Manchester Uniteda osvoji FA kup, ali da, ipak, dobije otkaz.

Antonio Conte / 24sata.info

Conte je na klupu Chelseaja stigao prošle sezone i superiorno osvojio Premier ligu. No, ove u slučaju poraza u današnjem finalu ostaće bez ijednog trofeja u sezoni.



“Kada imate negativnu situaciju, onda morate biti spremni da radite veoma naporno na poboljšanju svakog aspekta. Mislim da sam u ovoj sezoni to uradio, zajedno sa svojim stručnim štabom. Postoje i drugi ljudi koji mogu suditi o vašem radu, da bi se ocijenila sezona. Mislim da nisam prava osoba koja vi rekla: 'U redu, ako pobijedim planiram ovu situaciju ili ako ne pobijem planiram drugu situaciju.' To me ne interesuje. Interesuje me pobjeda u finalu. To je najvažnija stvar za mene i za moje igrače“, kazao je Conte za britanske medije i dodao:



“Pravedno je odvojiti dvije stvari, jer u suprotnom, ako ne pobijedite, to znači da niste dobro radili. Ponekad možete pobijediti, ali da klub, ipak, odluči da vas otpusti, jer ima razlog za to.“





(AA)