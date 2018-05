Jedan od najvećih bosanskohercegovačkih fudbalskih trenera Vahid Halilhodžić u proteklom periodu je boravio u Bosni i Hercegovini, gdje je primio nagradu Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini (EpuBiH), a izabran je za jednog od četiri dobitnika prestižne nagrade Osoba godine Večernjakovog pečata u Mostaru.

Foto: FENA

Halilhodžić je tokom boravka imao priliku sjesti i razgovarati sa selektorom seniorske reprezentacije BiH Robertom Prosinečkim, koji ga je detaljnije upoznao o stanju u reprezentaciji i planovima za budućnost bh. nacionalnog tima.



U razgovoru za Fenu, Halilhodžić je naglasio da nije imao priliku gledati utakmice reprezentacije BiH pod vodstvom Prosinečkog, ali malo bolje je upoznat sa situacijom u ekipi i vjeruje da je nakon neuspjeha u prošlim kvalifikacijama hrvatski stručnjak na dobrom putu da uspješno provede smjenu generacija.



- Nisam gledao protekle utakmice reprezentacije zbog svojih obaveza, ali sjedio sam sa Prosinečkim i zaželio mu sreću na klupi reprezentacije. Neće mu biti lako, ali osjeća se poboljšanje atmosfere u selekciji BiH. Reprezentacija doživljava smjenu generacija, a to je normalna stvar u svijetu fudbala. Jedni igrači dolaze, drugi odlaze, moramo se okrenuti prema mladosti, veterane ispratiti na adekvatan način. To je životni ciklus koji trebamo prihvatiti – rekao je Halilhodžić.



Ističe da selektor u takvim situacijama mora imati jasno definisane ciljeve, te da mora biti spreman na sve jer si iznenađenja ne može priuštiti.



- Selektor mora znati šta treba učiniti danas i u budućnosti. Uloga Prosinečkog je sada da stvori ekipu koja će pokušati da se plasira na evropsko i svjetsko prvenstvo. Jedan ciklus je završen, nažalost ekipa se nije plasirala na svjetsko prvenstvo što su svi doživjeli kao neuspjeh, a sada je na njemu da odluči s kojim igračima će ući u novi ciklus kvalifikacija. Očekuju ga kvalifikacije s novim snagama, ambicijama i idejama da bi se stvorila lijepa atmosfera za rad i napredak. Ako to obavi kako treba, uspjesi će doći nakon toga - navodi bh. stručnjak.



Halilhodžić je u aprilu dobio otkaz na klupi Japana, iako je uspio izboriti plasman na svjetsko prvenstvo u Rusiji koje počinje narednog mjeseca. Iznanadni otkaz mu je veoma teško pao, a naglašava da još uvijek pokušava saznati prave razloge raskida saradnje.



- U Japanu sam preživio veliki šok, emocije su još uvijek prisutne i ja ne mogu da shvatim šta se desilo, iako sam dobio neka saznanja. Sve mi je to naivno da se moglo tek tako dogoditi, otkaz mi je teško pao jer sam imao rezultate, napravio program priprema, a imao sam i odličnu konferenciju za medije pred oko 500 novinara u fantastičnoj atmosferi. Svi su se pitali šta se desilo, ali i meni nije bilo jasno. Neko kaže da se politika uplela, neko sponzori, a neko da su neki igrači bili nezadovoljni. Ja međutim još uvijek tražim odgovor – objasnio je Halilhodžić.



Učestvovao je na prošlom svjetskom prvenstvu u Brazilu i napravio odličan rezultat sa selekcijom Alžira, s kojom je u osmini finala izgubio od prvaka svijeta Njemačke. Na svjetskom prvenstvu u Rusiji favorizuje selekciju Brazila, za koju smatra da je kompletan tim.



- Za selekciju brazila sve zavisi koliko će spreman biti Neymar, koji je važna karika u njehovom timu. Njihov fudbal je puno evoluirao. Brazilci koji imaju mnogo talenta konačno su shvatili da fudbal ima dvije faze, napad i odbranu, odnosno da kada nemaš loptu moraš igrati odbranu. Igrali smo protiv Brazila i vidio sam da njihov selektor zahtijeva odbranu i presing bez lopte. Igraju kao ekipa i smatram da će biti glavni favorit. Poslije njih naravno tu su selekcije Španije, Njemačke, a strašnu ekipu ima i Francuska, međutim nedostaje im iskustva i nisu uvjek dobro skoncentrisani zbog čega bi selektor Deschamps mogao imati problema - podvukao je Halilhodžić.



Naglašava da je svjetsko prvenstvo poseban turnir na kojem uvijek ima iznenađenja i senzacija u kojem favoriti često ne pobjeđuju.



- U Brazilu sam imao jedno takvo iskustvo. S malo sreće i drskosti, jedna mala fudbalska zemlja kao što je Alžir mogla je eliminisati Njemačku i proći dalje. To je težak turnirski sistem za koji treba biti spreman i ne treba se bojati ni najvećih protivnika – rekao je.



Ne vidi se u bliskoj budućnost na klupi reprezentacije BiH, sve dok je politika duboko u bh. fudbalu.



- Znate moje mišljenje o situaciji u ovoj državi. Ne volim o tome pričati, imao sam nekih razgovora, ali ono što se radi u BiH je sramotno i iritirajuće za svakoga ko osjeća pripadnost prema ovoj državi. Ne mogu sebe vidjeti na klupi BiH jer je politika zašla preduboko u sport – zaključio je Halilhodžić u razgovoru za Fenu.





(FENA)