Michel Platini, proslavljeni francuski nogometaš, rekao je da su "malo varali" na žrijebu za Svjetsko prvenstvo u Francuskoj 1998. godine.

Platini, koji je bio saradnik u organizovanju Mundijalu u njegovoj zemlji, kaže da je žrijeb bio namješten da se Francuska i Brazil nađu u finalu SP. Naravno, to je podrazumijevalo da će "Tricolori" i "Selecao" uspješno proći grupu, kao i sve utakmice nokaut faze.



- Nismo džabe šest godina naporno radili na Svjetskom prvenstvu, da kasnije ne bismo mogli malo da varamo. Mislite da drugi organizatori nisu to radili? Finale između Francuske i Brazila je bio san svakog - rekao je Platini za "France Bleu Sport", prenosi B92.



Na kraju su se zaista sastali Francuska i Brazil, a slavila je domaća selekcija sa 3:0. Golove su postigli Zidane dva puta i na kraju Emanuel Petit.



Platini je kasnije postao predsjednik UEFA-e na čijem je čelu bio od 2007. do 2015. godine. Iste godine Etički komitet FIFA-e suspendovao je Platinija i bivšeg predsjednika FIFA-e Seppa Blattera na po osam godina iz svih aktivnosti zbog malverzacija novcem FIFA-e.





(FENA)