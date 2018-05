Nogometaši Željezničara i Sarajeva sutra igraju derbi u okviru posljednjeg kola Premijer lige BiH na Grbavici.

Husref Musemić / 24sata.info

Željezničar se nalazi na drugom mjestu, dok je Bordo tim trećeplasiran. Utakmica nema rezultatski značaj, ali budući da se sastaju ljuti gradski rivali može se očekivati interesantan dvoboj.



Trener Sarajeva Husref Musemić izjavio je danas na pres-konferenciji da derbi uvijek ima svoju draž.



"Želimo odigrati dobru i kvalitetnu utakmicu. Mi pobjedom definitivno osiguravamo treće mjesto jer u protivnom moramo čekati rezultat sa utakmice Radnik i Široki. Želimo da ostanemo na trećoj poziciji. Što se tiče igračkog kadra, ako ne budem morao neću ništa mijenjati u odnosu na Zrinjski. Da li će se nešto do sutra promijeniti, vidjet ćemo", kazao je Musemić.



Osvrnuo se i na sutrašnjeg protivnika, dodavši da ne zna u kojem će sastavu igrati.



"Ramović je jedno vrijeme bio povrijeđen, sada se vratio a on je poželio da igra i možda je najopasniji uz Zakarića. Na nama je veći pritisak i sa pobjedom sigurno osiguravamo treću poziciju. Želimo odigrati dobru utakmicu, igrači su rasterećeniji i možemo očekivati dosta šansi i golova", naveo je.



Šef struke Sarajeva prokomentarisao je oproštaj Zajka Zebe.



"Zeba je u nekim godinama u kojim je osjetio da je momenat za oproštaj. On je igrač koji je puno dao bh. nogometu. On bi vjerovatno bio sretniji da se sa titulom oprostio. Bio sam mu trener, imali smo dobru saradnju", zaključio je Musemić.



Utakmica između Željezničara i Sarajeva igra se sutra na stadionu Grbavica od 17:00 sati.



(FENA)