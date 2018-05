Fudbaleri Wolfsburga slavili su u prvoj utakmici doigravanja za opstanak u Bundesligi protiv Kiela rezultatom 3:1.

Foto: Agencije

Wolfsburg je u prvom meču ostvario značajnu prednost, ali postignuti gol u gostima daje kakvu-takvu nadu Kielu da može konačno do plasmana u Bundesligu.



Počelo je golom Divocka Origija u 13. minuti nakon kornera, ali su gosti ubrzo poravnali.



Igrao se 34. minut kada je Kingsley Schindler pogodio i izazvao oduševljenje kod gostiju.



No, radost je trajala kratko jer je do poluvremena Josip Brekalo vratio vodstvo Vukovima. Rezultatom 2:1 otišlo se na odmor.



U nastavku smo vidjeli još jedan pogodak, a djelo je Yunusa Mallija sredinom drugog dijela. Na kraju je ostalo 3:1, pa tako Vukovi imaju značajnu prednost, ali koja im ne dozvoljava opuštanje u revanšu.



(SCsport)