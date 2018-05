Kolo prije završetka španskog prvenstva, Leo Messi je s 34 gola osigurao petu Zlatnu kopačku u karijeri.

Lionel Messi / 24sata.info

Novi je to povod za usporedbe s Cristianom Ronaldom i vječito pitanje koji je od ove dvojice igrača bolji, no Argentinac se ne želi upuštati u takve rasprave:



- Nisam opterećen pitanjem najboljeg igrača u historiji, nikada nisam potencirao tu temu i zaista ne razmišljam o tome.



U svojoj bogatoj karijeri Messi je između ostalog došao do devet naslova prvaka Španije, četiri Lige prvaka, pet Zlatnih lopti te isto toliko Zlatnih kopački.



- Na početku svake sezone želim napredovati, želim osvojiti svako natjecanje u kojem igramo te pomoći suigračima. Ne radim to da bih bio najbolji, već da usrećim naše navijače.



Messi je također prokomentirao i glasine kako će njegov bivši suigrač Neymar pojačati redove najvećeg rivala, Real Madrida.



- Bila bi to jedna velika katastrofa jer je veza između Barcelone i Neymara izrazito jaka. Bio bi to veliki udarac za nas i za sve navijače Barcelone. S druge strane, bila bi to velika prednost za Real Madrid koji bi tako postao još bolji - zaključio je Messi.





(24sata.info)