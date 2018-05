Fernando Torres, fudbaler koji je karijeru počeo u Atletico Madridu, tek u svom drugom boravku i na oproštaju od kluba dočekao je da podigne pehar.

Fernando Torres / 24sata.info

Vrlo emotivan nakon sinoćnje finalne utakmice Lige Evrope u kojoj je Atletico sa 3:0 savladao Olympique Marseille, Torres je kazao da mu se konačno ostvario dječački san, prenosi Anadolu Agency (AA).



“Ovo što se dogodilo je teško objasniti, nakon toliko vremena, dobio sam priliku da se vratim u ovoaj tim šampiona. To mi je omogućilo ispunjenje dječačkog sna, ali iznad svega me i učinilo ponosnim što pripadam ovoj grupi koja je izmijenila istoriju kluba. Ovo je početak nečeg velikog“, kazao je Torres, te dodao:



“Imao sam sreću da igram u odličnim klubovima i u reprezentaciji sa generacijom najboljih španskih fudbalera, ali imao sam konkretan san kada sam bio mlad. To je da osvojim trofej sa mojim klubom. Kada sam otišao u Englesku, nisam mislio da će se to dogoditi, ali onda sam se vratio i snovi su mogli biti ostvareni. Klub mi je to omogućio i zahvalan sam na tome.“





(AA)