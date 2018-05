U osam posljednjih godina madridski Atletico je čak tri puta osvojio Evropsku ligu.

Foto: 24sata.info

Posljednji put slavni španski klub učinio je to večeras, nakon što je savladao Marseille u finalnom susretu u Lionu sa 3:0.



Izuzimajući šansu Germainea na početku meča te stativu Mitrogluoa u 80. minuti, Atletico je pokazao više od protivničkog tima i sasvim zasluženo, iako lišen usluga Diega Simeonea (suspendovan, ekipu s klupe vodio Herman Burgos), u vlastitu riznicu uvrstio novi trofej.



Mrežu francuske ekipe dvaput je pogodio – Francuz. Antoine Griezmann doveo je Atletico u vodstvo u 21. minuti. Vratar Mandanda je s gola neoprezno dodao Zambi Anguissi, kojemu se lopta odbija od nogu. Uzima je Gabi i u čistu šansu gura Griezmanna koji rutinski poentira za 1:0.







Početakom drugog poluvremena, francuski napadač udvostručuje prednost Madriđana. Bila je to fantastična akcija Atletica. Od početka drugog dijela jakim presingom su krenuli na Francuze. Koke savršeno proigrava Griezmanna, a najbolji Atleticov igrač hladnokrvno prebacuje Mandandu za 2:0.







Konačan rezultat u 88. minuti zaključuje kapiten Gabi, koji materijalizira odličan kontranapad španske ekipe za konačnih 3:0.







Marseille je pokušavao do kraja barem smanjiti, preuzeti inicijativu, ali izuzev pomenute stative Kostasa Mitrogluoa, ništa vrijedno spomena. Vrijedi navesti da je francuski tim zadesila velika nevolja u 31. minuti, kada je Payet zbog povrede bio primoran napustiti teren.







Može se reći da je osvajanjem ovog trofeja Atletico spasio sezonu, dok Marseilleu ostaje žal jer bi eventualnim trijumfom, osim trofeja, osigurao učešće u Ligi prvaka iduće sezone.





(SCsport)