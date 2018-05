Manchester City se, za razliku od prošlih sezona, ovog ljeta neće rasipati novcem.

Pep Guardiola / 24sata.info

To je u razgovoru za ESPN otkrio menadžer Građana Pep Guardiola koji je od svog dolaska na Etihad potrošio ukupno 531 milion eura (213,5 u sezoni 2016/17 i 317,5 u sezoni 2017/18).



"Moramo zamijeniti Yayu Tourea, a možda dovedemo još samo jednog igrača. Možda mi ljudi neće vjerovati, ali nemamo novca na bacanje i ne možemo trošiti kao do sada", rekao je Guardiola koji je istakao kako će City teško odbraniti titulu prvaka Engleske.



"U Barceloni i Bayernu je realno očekivati da ćete osvojiti titulu, ali kada ste u Manchester Cityju, to se nikada ne može garantovati. U konkurenciji je pet-šest jakih ekipa, a mi nemamo historiju kao neke druge ekipe. Veoma je teško ponoviti ovu sezonu. Posljednji koji je to uspio je United 2009. godine, to dovoljno govori kakav nas težak zadatak očekuje", rekao je menadžer Građana, prenosi Klix.ba.







(24sata.info)