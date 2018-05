Menadžer David Moyes napustio je West Ham United, nakon svega šest mjeseci provedenih u klubu, tokom kojih je uspio osigurati opstanak u Premier ligi Engleske.

Foto: 24sata.info

Moyes je u novembru prošle godine preuzeo Čekićare od Slavena Bilića u trenutku kada su bili u zoni ispadanja i potpisao ugovor do kraja sezone. West Ham je predvođen Moyesom osigurao opstanak dva kola prije kraja takmičenja, a na kraju je zauzeo 13. mjesto.



No, bivši menadžer Evertona i Manchester Uniteda nakon sastanka sa rukovodstvom kluba u ponedjeljak na kojem očigledno nije postignut dogovor o nastavku saradnje.



“Kada su stigli David Moyes i njegov tim obostrana želja je bila da se fokusiramo na šest mjeseci do kraja sezone, koji su bili odlučujući za budućnost. Smatramo da je pravo vrijeme da se krećemo u drugom pravcu. Cilj nam je ua narednih desetak dana postaviti visokokvalitetnu osobu za koju mislimo da će klub odvesti u uzbudljivu budućnost zajedno sa našim navijačima“, rekao je za britanske medije David Sullivan, jedan od predsjednika West Hama.



Alan Irvine, Stuart Pearce i Billy McKinlay, članovi Moyesovog stručnog štaba, također, su napustili West Ham. Tokom mandata u Čekićarima Moyes je upisao devet pobjeda, deset remija i 12 poraza.



Osim West Hama, Evertona i Manchester Uniteda, 55-godišnji Moyes je vodio i Preston, Sunderland, te španskog prvoligaša Real Sociedad.





(SCsport)