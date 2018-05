Predsjednik Fudbalskog kluba Željezničar Senad Misimović izjavio je danas da nije zadovoljan kako se sezona završila, ali da se ipak ne može smatrati neuspješnom.

Foto: FENA

On je danas na pres-konferenciji napravio rekapitulaciju prethodne sezone, govorio o igračima, stručnom štabu, planovima za budućnost, navijačima, omladinskom pogonu…



- Sportski rezultat je najvažniji segemnt kluba. Ove godine igrali na dva fronta i osvojili trofej (Kup BiH), ne može se reći da je sezona neuspješna. Ipak, da kažemo da smo zadovoljni, nismo jer smo izgubili titulu. Analizirali smo stvari, stalno ih analiziramo, i kada uđete u posljednja tri kola, ne možete više reagovati - rekao je Misimović.



Govoreći o sadašnjem treneru 'plavih' Admiru Adžemu, naveo je da je on član porodice, te da ima velike zasluge za afirmaciju mladih igrača.



- Čestito je radio svoj posao, osvojio je trofej, ima važeći ugovor sa klubom i naravno da svaka odgovorna osoba u klubu je podložna analizi. Pitanje trenera je osjetljivo i o tome će se očitovati Upravni odbor kluba. Mi moramo znati koji nivo konkurentnosti želimo. Sve je otvoreno i podložno promjenama - rekao je.



Kada je u pitanju dovođenje igrača u klub, predsjednik FK Željezničar je istaknuo da njih dovodi isključivo stručni štab i nijedan igrač nije nametnut stručnom štabu već da postoje pretpostavke kako bi se taj neko mogao uklopiti u viziju kluba.



- Uvijek se igračkim kadrom bavila struka. Svima je jasno kako funkcionišu Zakarić, Graovac, Blagojević i ostali igrači. Neko se trebao sjetiti i angažovati i Zajmovića. Često se spominje da Željo i Sarajevo prepuštaju igrače klubovima iz Hercegovine, a to nije tačno. I Graovac i Zakarić su bili rezervni igrači u Zrinjskom, a ovdje su glavni - poručio je.



Kada je riječ o igračima sa strane, kazao je da je to stvar procjene, te da će biti ograničenje broja stranaca.



Kategoričan je da orijentacija kluba mora biti na omladinskom pogonu, a Trening kamp je glavni prioritet kluba.



Na pitanje o novom sportskom direktoru kluba Saši Papcu naveo da je mu je zadovoljstvo da takvi ljudi prepoznaju model rada i da se prepoznaju u klubu kao što je Željezničar.



- On je uradio mini selekciju, što se tiče igrača koji su došli, mislim da to nije relevantno. Razmislit ćemo malo da bismo imali konačan sud. Uvijek ćemo raditi u interesu kluba, a što se tiče omladinskog pogona, osim juniorskog dijela, taj sportski rezultat ne treba biti nametnut kao imperativ. Ono što je jako bitno za budućnost omladinskog pogona je da će teren, koji će biti izgrađen, dati mogućnost omladincima da napreduju dok ne riješimo pitanje trening kampa - objasnio je Misimović.



Potcrtao je da Trening kamp nije jeftina stvar te da Željezničaru treba 45.000 kvadrata, tribina po UEFA standardu, dva terena sa umjetnom i jedan sa pravom travom kao i objekat sa smještajem igrača kao i opciju da vrati kapital.



- Ta investicija ne može biti ispod osam miliona KM. Može se fazno raditi, a ukoliko se to ubrzo ne riješi, klub će imati problem dugoročno. Neće moći funckionisati jer su generatori priliva novca u klub ograničeni - istakao je Misimović.



Govoreći o navijačima, Misimović kaže da je bitno šta oni pričaju, ali kada je u pitanju negativna energija koja se prenosi u klub to ga ne dotiče.



- Sve što se bude dešavalo bit će kroz institucije kluba. Ne dotiču me destruktivne stvari, ja se nisam umorio, nemam alibije, pa da kažem, evo neka sada neko drugi nastavi. Klub mora naći novi način budžetiranja i amortizovati situaciju. Smatrali smo da imamo kapacitet za oba trofeja - kazao je.



Na konstataciju da se pojavila spekulacija da je klub razgovarao sa Goranom Sablićem, Misimović je demantovao te informacije.



- Nije tačno, naš klub nije razgovarao sa Goranom Sablićem. Nije obavljen razgovor sa njim na temu njegovog angažovanja u klubu. Da je klub bio zainteresovan za njega, to bismo i obznanili. Ako imamo trenera pod ugovorom koji je osvojio trofej, bilo bi ružno pričati sa drugim trenerom. Razgovor se nije dogodio - zaključio je Misimović.



(FENA)