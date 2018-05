Nogometne eprezentacije BiH i Crne Gore odigrat će prijateljsku utakmicu 28. maja 2018. godine na stadionu Bilino polje u Zenici i to će biti prvi put da se dvije selekcije sastaju u seniorskoj konkurenciji.

U zvaničnom saopćenju saveza stoji da će se na pomenutoj utakmici reprezentacija oprostiti od Emira Spahića, Zvjezdana Misimovića i Vedada Ibiševića.



"Značaj utakmice je poseban, oproštaj naša tri reprezentativca: Emira Spahića, Zvjezdana Misimovića i Vedada Ibiševića od aktivnog igranja za nacionalni tim. Sve što su dali reprezentaciji ne može stati u ovih nekoliko redova, sa njima smo se radovali i tugovali. Naša obaveza je da ih dostojno ispratimo, onako kako su oni branili boje državnog tima. To je dovoljan motiv i poziv svim navijačima da dođu na "Bilino polje" i još jednom zaplješću na otvorenoj sceni našim igračima koji se nikada nisu štedili na terenu.



Zato, budimo zajedno 28. maja u 18 sati na stadionu u Zenici, dostojanstveno ispratimo reprezentativce koji se opraštaju, pozdravimo one koji tek dolaze i podržimo selektora Roberta Prosinečkog u njegovom debiju na klupi nacionalnog tima. Vidimo se na "Bilinom Polju"!, istakli su iz NS BiH.



NS BiH će za ovu utakmicu u prodaju pustiti 10.000 ulaznica koje će se, kao i do sada, jednim dijelom prodavati putem partnerske agencije "CENTROTOURS". Cijene ulaznica za ovu utakmicu su posebne formirane i kreću se od 20 KM za tribinu zapad, 15 KM za tribinu istok i 10 KM za tribine sjever i jug.





