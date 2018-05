Trener Rome Eusebio Di Francesco kazao je da Edin Džeko treba pomoć u napadu i da će Vučica razmisliti o dovođenju Marija Balotellija tokom narednog prelaznog roka.

Foto: 24sata.info



Balotelli je odigrao dvije odlične godine u Nici gdje je u 50 utakmica postigao čak 33 pogotka, a on bi od naredne sezone mogao postati napadač Rome.



Di Francesco smatra da Džeko još uvijek može nositi Romu na svojim leđima i može vući saigrače naprijed, ali da mu u napadu jednostavno treba pomoć. Da li će to biti Balotelli ili neki drugi igrač, ostaje da se vidi.



"Htio sam dovesti Marija Balotellija još dok sam bio trener Sassuoloa, a prije nego donesemo neku odluku, potrebno je da razgovaram s njim i upoznam ga. Znamo kakve kvalitete on ima, ali još uvijek ne želimo žuriti. Džeki je potrebna pomoć. Edin je pokazao da je veliki profesionalac kada je ostao u klubu i odbio Chelsea. On je veoma važan igrač za nas i što je najvažnije još uvijek može na svojim leđima da ponese ekipu i povuče saigrače naprijed", rekao je Di Francesco.



Roma je ovu sezonu završila na trećem mjestu iza Juventusa koji je osvojio sedmi uzastopni Scudetto i Napolija, no ova sezona ostat će upamćena po historijskom plasmanu u polufinale Lige prvaka gdje su ispali od Liverpoola.



S obzirom na zaradu koju su ostvarili u ovoj godini, očekuje se da će Roma tokom ljetnog prelaznog roka znatno pojačati svoju ekipu i da će sljedeće godine biti glavni konkurent Staroj dami u borbi za titulu prvaka.

(klix)