Njemački selektor Joachim Low produžio je ugovor s Njemačkim nogometnim savezom (DFB) na još dvije godine, odnosno do 2022. godine.

Joachim Low / 24sata.info

Low njemačku reprezentaciju vodi od 2006. i zajedno su osvojili naslov svjetskog prvaka 2014. te su stigli najmanje do polufinala na zadnja dva velika takmičenja, pobijedivši u 94 od 141 utakmica.



Podsjetimo, prijašnji ugovor 56-godišnjeg Lowa i DFB-a trajao je do Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji, a prema novom, on će njemačku reprezentaciju voditi i na Evropskom prvenstvu 2020 i na Mundijalu u Kataru dvije godine kasnije, prenosi Klix.



Low je ujedno objavio i preliminarni spisak putnika za Rusiju na kojem se nalaze zaista sjajna imena.



Spisak njemačke reprezentacije:







Golmani: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris St-Germain)



Defanzivci: Jerome Boateng (Bayern Munich), Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach), Jonas Hector (Cologne), Mats Hummels (Bayern Munich), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Rudiger (Chelsea), Niklas Sule (Bayern Munich), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)



Veznjaci: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris St-Germain), Leon Goretska (Schalke), Ilkay Gundogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Ozil (Arsenal), Sebastian Rudy (Bayern Munich), Leroy Sane (Manchester City)



Napadači: Mario Gomez (Stuttgart), Thomas Muller (Bayern Munich), Nils Petersen (SC Freiburg), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (RB Leipzig)





(24sata.info)