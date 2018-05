U pretposljednjem kolu Lige za prvaka Bosne i Hercegovine fudbaleri Sarajeva su rezultatom 4:1 savladali novog prvaka Premijer lige, ekipu Zrinjskog.

Foto: SCsport



Domaćin je na stadionu Asim Ferhatović Hase odmah krenuo ofanzivno od prve minute, pa su se tako redale prilike pred golom Plemića.



Već na startu gol je poništen Bordo ekipi zbog ofsajda, ali to igrače Sarajeva nije obeshrabrilo.



Do vodstva izabranici Husrefa Musemića stižu u 33. minuti kada je Elvis Sarić pogodio za 1:0. Nakon gola Zrinjski se malo više okrenuo ka napadu, a to su domaći iskoristili i pet minuta prije odmora udvostručili prednost.



Lijepu akciju zaključio je pogotkom Ahmetović, a onda je Sarajevo postiglo još jedan gol u finišu prvog dijela, ovaj put pogodio je Mićo Kuzmanović.



Nekadašnji igrač Sarajeva, Haris Handžić, pogodio je protiv svog bivšeg kluba u 55. minuti i tako Zrinjskom vratio nade za povratkom u ovaj meč.



Ipak, to je bilo sve što su Plamići danas napravili. Novi gol je nakon sat vremena igre postigao Kuzmanović i tako riješio pitanje pobjednika.



Sarajevo – Zrinjski 4:1 (Sarić 33’, Ahmetović 40’, Kuzmanović 45’, 62’ / Handžić 55’)



Stadion: Asim Ferhatović Hase. Gledalaca: /. Sudija: Zoran Grbić (Prijedor). Žuti kartoni: Hairlahović (Zrinjski).



Sarajevo: Pavlović, Šabanović, Stanojević, Kuzmanović, Sarić, Ahmetović, Velkoski, Hebibović, Mujakić, Adukor, Halilović.



Zrinjski: Trifković, Barišić, Stanić, Handžić, Laštro, Todorović, Hairilahović, Perišić, Gržan, Bekrić, Kadušić.



Pobjeda Širokog nad Željezničarom: Wagner u ”penziju” ispraćen aplauzima navijača obje momčadi



Široki Brijeg je na Pecari u okviru 9. kola Lige za prvaka BiH savladao ekipu Željezničara sa 3:1, ali sve je ostalo u sjeni oproštaja legende ovog takmičenja, Santos Lago Wagnera.



Široki Brijeg je bolje otvorio susret, pa u 7. minut Kvesić je odlično ubacio loptu u peterac, Matić je ošutao, ali Kjosevski sa gol linije izbacuje loptu u teren



U 11. minutu Menalo je odlično izveo korner, Kojsevski je krenuo da izbije loptu ali je ostao kratak, a to koristi Matić i trese mrežu Plavih za vodstvo Širokobriježana.



Vranješ je nekoliko minuta kasnije pokušao iz slobodnog udarca, ali lopta odlazi preko gola.



U 28. minutu Ćorluka je ubacio loptu u šesnaesterac, a Luka Menalo je pronašao prostor pored Hadžića i matirao Kjosevskog za 2:0 u korist domaćih.





Samo tri minute kasnije Zakarić je odlično ubacio, a Ramović između dva odbrambena igrača skače i šalje loptu u mrežu Širokobriježana, te se sa 2:1 otišlo na odmor.



Igrala se 72. minuta kada je Lončar odlično ubacio, Menalo preskače loptu koja dolauzido Matea Marića, a ovaj matira Kjosevskog za povećanje vodstva domaćih na 3:1.



Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao te su Širokobriježani ostvarili trijumf od 3:1.



Vrijedi istaći da je ovaj meč pao u sjenu optoštaja od nogometa dva igrača Širokog Brijefa, Santos Lago Wagnera i Jure Ivankovića. Wagner je prilikom izlaska pozdravljen od saigrača, ali i igrača Željezničara, te je dobio aplauze svojih, ali i navijača današnjeg protivnika.



Široki Brijeg – Željezničar 3:1 (Matić 11’, Menalo 28’, Marić 72’ / Ramović 31’)



Stadion: Pecara; Gledalaca:1.500



Sudija: Ilija Živković (Orašje)



Kartoni – ŽK: Bralić /- CK:-/-



ŠIROKI BRIJEG: Zlomislić, Kvesić, Matić(45’ Begonja), Ivanković, Marić, Wagner, Ćorluka, Menalo, Lončar, Bralić, Perković.



ŽELJEZNIČAR: Kjosevski, Graovac, Zec(57’ Žerić), Mehremić, Ramović, Bogičević, Zakarić, Šabanadžović, Hadžić, Vranješ(57’ Hajdarević), Ubiparip.





(SCsport)