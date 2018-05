Neymar, fudbaler PSG-a, rekao je da mu nedostaju bivši saigrači Leo Messi i Luis Suarez.

Neymar / 24sata.info

Brazilac dodaje da su njih trojica bili jako bliski prije nego što je on otišao iz Barcelone.



Suarez je 2014. došao u Barcu, i odmah je doveo do uspjeha – formirajući popularni "MSN" trio i osvojivši triplu krunu.



"Bili smo odlični sa Messijem, a onda je došao i Suarez. To je bio šlag na tortu. Nas trojica smo bili super po tim. Messi i ja smo bili bliski sa Suarezom, postali smo nerazdvojni i jako dobro se slagali. Znali smo šta treba da radimo. Tokom treninga, Messi i ja bi smo se glupirali sa loptom. Suarez bi došao do nas i mi bi smo se pravili ljutim", rekao je Neymar.



Neymar je prošlog ljeta prešao u PSG za rekordnih 222 miliona eura, gdje je oformio sličan trio kao u Barci. U Parizu, društvo u napadu mu prave Edinson Cavani i Mbappe, sa kojima je osvojio sve što se može osvojiti u Francuskoj.



"Tokom meča, ja sam predriblao protivnike i dobacio loptu, a Messi je uradio isto. Suarez je takođe pokušao i mi smo počeli da se smijemo. Bili smo toliko bliski da smo se smijali jedni drugima kada pogriješimo. Imali smo veliko prijateljstvo. Ono što mi nedostaje iz Barcelone je igranje sa Messijem i Suarezom. Bili smo srećni, bili smo prijatelji", emotivno je zaključio najskuplji fudbaler u historiji fudbala Neymar, prenio je B92.







