Inter je u 37. kolu Serie A na Giuseppe Meazzi dočekao ekipu Sassuola i doživo poraz od 2:1.

Foto: 24sata.info

Gosti su u 25. minutu preko Politana stigli do vodstva od 1:0 sa kojim su i otišli na odmor.



U drugom dijelu igre Berardi je udvostručio vodstvo i potpuno šokirao Giuseppe Meazzu, međutim nadu Interu da može do pozitivnog rezultata u ovom susretu svojim pogotkom je vrati Rafinha.



Međutim, domaći do kraja susreta nisu uspjeli doći do pogotka, te su doživjeli poraz koji ih je odaljio od mogućeg plasmana u Ligu prvaka.



Danas je u prvom meču Benevento golom Diabatea slavio minimalnu pobjedu protiv Genoe.







(SCsport)