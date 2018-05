Guingamp je na svom Stade de Roudourou u 37. kolu Ligue 1 dočekao Marseille, a meč je završen sa rezultatom 3:3.

Foto: 24sata.info

Marseille je silovito ušao u duel, pa u 2. minutu preko Germaina stižu do vodstva, da bi u 14. minutu Thauvin povisio na 2:0.



Igrao se 42. minut kada Grenier pogađa za 2:1 i najavljuje neizvjesno drugo poluvrijeme.



U 52. minutu sudac Delerue je dosudio jedanesterac za domaćina, a Grenier ga pretvara u pogodak, te svojoj ekipi donosi poravnanje.



Mandanda je u 66. minutu skrivio jedanaesterac nakon čega je dobio crveni karton, a Briand je pogodio za preokret Guingampa.



Međutim, uprkos igraču manje na terenu, Marseille preko Thauvina u 81. minutu stiže do poravnanja.



Posljednjih desetak minuta meča gosti su igrali sa devet igrača u terenu, jer je povredu doživio Bouna Sarr, ali to im nije smetalo da sve vrijeme vrše opsadu gola domaćih i u samo 10 minuta izvedu čak devet kornera.



Ipak rezultat se nije mijenjao, pa je golijada u prvom susretu 37. kola Ligue 1 završena remijem od 3:3.







(SCsport)