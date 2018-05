Basaksehir je u okviru 33. kola Superlige gostovao kod momčadi Antalyaspora i slavio pobjedu od 2:0.

Foto: 24sata.info

Basaksehir je od prvog minuta utakmice bio bolji protivnik, ali do vodstva su stigli tek u 30. minutu.



Elia je odlično probio po lijevoj strani i ušao u šesnaesterac gdje pronalazi Bajića, koji rutinski matira Boffina za vodstvo ekipe iz Istanbula od 1:0.



Sa ovom prednosti se otišlo na odmor, a sredinom drugog poluvremena gosti su ovjerili trijumf.



Igrala se 76. minuta kada je Edin Višća pogodio mrežu Antalyaspora i povisio vodstvo Basaksehira na 2:0.



Emre Belozoglu je oduzeo loptu na sredini terena, te je proslijedio do Edina Višće, koji odlično iskosa sa desne strane pogađa mrežu Antalyaspora za vodstvo Basaksehira od 2:0.



Na samom kraju susret brzonogi bh. reprezentativac je nakon dodavanja Adebayora imao dobru priliku da stigne do drugog pogotka, međutim Boffin je odlično reagovao te je ostalo 2:0 u korist Basaksehira.



Riad Bajić je teren napustio u 72. minutu, dok je Višća odigrao svih 90. minuta a meč je završio sa kapitenskom trakom na ruci.



Basaksehir se ovom pobjedom izjednačio sa prvoplasiranim Galatasarayem i tako ostao u borbi za tutulu, međutim vrijedi istaći da Galata ima jedan susret manje.



POGLEDAJTE VIDEO



(SCsport)