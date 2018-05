Evropska fudbalska federacija (UEFA) saopštila je da je protiv Gianluigi Buffona, golmana Juventusa, pokrenut disciplinski postupak zbog vrijeđanja sudije i crvenog kartona u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona protiv Real Madrida.

Foto: 24sata.info

Iz UEFA-e su naveli da je Buffonov slučaj otvoren zbog narušavanja opštih principa ponašanja, ali i crvenog kartona koji mu je sudija dodijelio zbog toga što je protestovao.



U utakmici, koja je igrana 11. aprila na Santiagu Bernabeu, do same završnice utakmice Juventus je imao prednost 3:0, što ga je nakon poraza u Torinu identičnim rezultatom vodilo u produžetke. No, u zadnjoj minuti utakmice sudija Michael Oliver dosudio je penal za Real, što je izazvalo revolt gostujućih igrača, posebno Buffona. Cristiano Ronaldo je realizovao penal za konačnih 1:3 i plasman Reala u polufinale.



Disciplinska komisija UEFA-e odluku o eventualnoj kazni za Buffonoa donijeće 31. maja.





(AA)