Mauricio Pochettino, menadžer Tottenham Hotspura smatra da je naredni korak njegovog kluba, nakon trećeg uzastopnog plasmana u Ligu šampiona, osvajanje trofeja.

Mauricio Pochettino / 24sata.info

Tottenham je sinoćnjim trijumfom 1:0 protiv Newcastlea treći put osigurao plasman među četiri najbolja tima Premier lige Engleske. Pochettina posebno raduje činjenica da će njegov tim biti bolje plasiran od londonskih rivala Arsenala i Chelseaja prvi put nakon 1995. godine.



“Prvi korak je bio da uvijek budemo konkurentni i smanjimo zaostatka za prve četiri ekipe. To je bio naš izazov prije četiri godine, a po prvi put nakon 23 godine u Premier ligi Tottenham je ispred svih londonskih klubova. Zatim slijedi osvajanje trofeja. Ali, moramo nastaviti graditi. Nismo klub koji je puno slavio posljednjih godina. Da bi se stvorio pobjednički mentalitet, moramo ga graditi korak po korak, a zatim biti konkurentni sa velikim klubovima. Danas razmišljam tako da pokušam da uživam u ovom što smo postigli, a sutra ko zna“, kazao je Pochettino za britanske medije.



Naredne sezone Tottenham bi trebao igrati Ligu šampiona na novom stadionu koji se gradi na mjestu starog zdanja White Hart Lanea. Za argentinskog trenera činjenica da su sve utakmice ove sezone igrali na “gostujućem terenu“ daje dodatnu težinu uspjehu tima.



“Ovo je ogromno dostignuće. Želim da pohvalim tim, igrače, osoblje, jer smo igrajući 37 utakmica daleko od kuće ostvarili plasman u Ligu šampiona treći put u nizu. Mislim da moramo biti svjesni tog rezultata i dati kredit ovim igračima, jer je to ogromno dostignuće za tim. Ujedno to je čestitka i velika zahvalnost za klupsko osoblje“, naglasio je Pochettino.



Tottenham kolo prije kraja Premier lige drži treću poziciju sa 74 boda, četiri više od petoplasiranog Chelseaja, koji do kraja može ugroziti samo Liverpool koji ima 72 boda.



Pochettino je na klupu Tottenhama stigao 2014. godine. Prethodno je vodio Espanyol i Southampton.





(AA)