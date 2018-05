Barcelona je već poznati prvak LaLige, a do kraja sezone imaju cilj da prežive bez poraza što bi bio ogroman uspjeh nakon čak 38 utakmica. Večeras su sa ukupnih 5:1 savladali Villareal i od velikog uspjeha sada ih dijele samo dvije utakmice, a naredna je protiv Levantea i teško da se može desiti poraz Barcelone do kraja lige.

Dembele je od početka utakmice bio sjajan, a imao je mnogo prostora s obzirom na to da je Messi igrao kao špic, dok su on i Coutinho bili na krilima. Prvi pogodak najviše je postignut zahvaljujući njemu jer je sam krenuo sa centra izmiješao igrače Villareala i nakon šuta lopta se odbila na lijevoj strani do Coutinha, a on je imao lakši dio posla. Samo pet minuta nakon prvog gola i to u 16. minuti u strijelce se upisuje Paulinho, a lijepo ga je progirao Digne. Bio je ovo čak deveti pogodak Paulinha u ovoj sezoni LaLige, a mnogi su govorili kako će biti promašaj. Messi se naravno upisao u strijelce u nastavku i to u 45. minuti na asistenciju čarobnjaka Inieste.



Do kraja utakmice Villareal je postigao počasni pogodak preko Sansonea koji je ušao na poluvremenu, a pogodio je u 54. minuti utakmice. Villareal je bio daleko konkretniji u drugom poluvremenu, a vjerovali ili ne Barcelona je bila bez šuta u okvir gola skoro cijelo drugo poluvrijeme, tačnije do 87. minute kada pogađa Ousmane Dembele, konačno. U sudijskoj nadoknadi Dembele je pogodio još jednom, a to je bilo konačnih i visokih 5:1. Dembele je dočekao jednu odbijenu loptu i sa pola terena je istrčao sam, a onda je pogodio na veličanstven način tako što je lobovao golmana. Večerašnji gol Messija bio je 34. u sezoni i sigurno je da će na kraju sezone biti najbolji strijelac lige, ako je bilo pitanje uopšte.





