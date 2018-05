Željezničar je slavio u revanš utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine na gostovanju kod Krupe (0:4) i potvrdio pobjedu iz prvog susreta, a Plavi su tako došli do šestog trofeja u najmasovnijem takmičenju u državi. Admir Adžem je nakon šest godina donio Plavima trofej.

Foto: SCsport

Marjanović je odlično probio po lijevoj strani u šestoj minuti, ali Bogičević je otklonio opasnost ispred gola Željezničara. Plavi su uputili nekoliko ubačaja u kazneni prostor Krupe, ali Makitan i Vukotić su to “pokupili”. Domaći su u 11. minuti propustili ogromnu priliku. Milanović je pretrčao Bogičevića i uposlio Šamaru koji sa nekoliko metara poslao loptu preko gola Vedrana Kjosevskog.



Marjanović se našao sam ispred Vedrana Kjosevskog u 14. minuti, ali njegov udarac je zatresao vanjski dio mreže gola Plavih. Dvije minute poslije na drugoj strani Hajdarević je poslao loptu u šesnaesterac, a Ramović se odlično uključio iz drugog plana, međutim njegov udarac završio je visoko iznad gola.



Osmanković je poslao loptu pored gola iz teške pozicije u 18. minuti. Ramović je izašao sam pred Fejzića u 27. minuti, no umjesto za udarac odlučio se za dribling, te je izgubio loptu. Gosti su poveli u 33. minuti. Ramović je odlično probio po desnoj strani uz korner liniju, te uposlio Ubiparipa koji je pobjegao Makitanu i matirao Fejzića.



Do kraja prvog poluvremena Željezničar je imao još nekoliko šansi, a u sudijskoj nadoknadi udvostručili su prednost. Zakarić je uposlio Zajmovića koji petom zatresao mrežu gola Krupe i tako već tada riješio dilemu oko osvajača Kupa BiH. Nakon četiri minute igre u nastavku desio se “rikošet” u šesnaestercu Željezničara nakon kojeg je Milanović šutirao preko gola Plavih.



Gosti su u 63. minuti došli do trećeg gola. Zec je odlično proigrao Ramovića, koji je pokušao pronaći Ubiparipa, ali lopta se odbila do Zakarića koji majstorskim pogotkom doveo u prednost od 3:0. Željezničar je sve češće dolazio do prostora da ugrozi mrežu domaćih, ali Plavi u nekoliko akcija nisu dobro reagovali. U 83. minuti Ramović je golom postavio konačnih 0:4.



Ovo je za Plave šesti trofej Kupa BiH, a ranije su ih osvajali u sezonama 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2010/11, 2011/12. Vrijedi istaći da je ovo prvi trofej Plavih nakon pet godina, nakon što su osvojili titulu prvaka u sezoni 2012/13.



KRUPA – ŽELJEZNIČAR 0:4 (Ubiparip 33’, Zajmović 45+1’, Zakarić 63’, Ramović 83’)



Stadion: Gradski stadion (Krupa na Vrbasu). Gledalaca: . Sudija: Irfan Peljto (Sarajevo). Žuti kartoni: Milanović, Balabanović, Šamara (Krupa).



KRUPA: Fejzić, Maksimović, Makitan, Vukotić, Nikodijević (od 57. minute Lukić / od 69. minute Banović), Mirosavljević, Nikolić, Balabanović, Milanović, Marjanović i Šamara.



ŽELJEZNIČAR: Kjosevski, Graovac, Mehremić, Ramović, Blagojević, Bogičević, Zakarić (od 75. minute Žerić), Zajmović (od 46. minute Zec), Hajdarević, Osmanković i Ubiparip (od 67. minute Zeba).





(SCsport)