Nogometaš Juventusa i reprezentativac BiH Miralem Pjanić kazao je da njegov klub može biti zadovoljan proteklom sezonom i da će dati sve od sebe da u finalu Kupa Italije savladaju Milan i stignu do duple krune.

Foto: 24sata.info

Također, Pjanić je rekao da se nada kako će golman Gianlugi Buffon i sljedeće godine braniti za Staru damu, a ukoliko odluči da se penzioniše, svi saigrači će mu pružiti podršku.

Pjanić je rekao da svi ljudi u Juventusu zaslužuju čestitku jer je, prema njegovim riječima, izuzetno teško ostati na vrhu toliko godina, a ove godine Stara dama će osvojiti sedmi uzastopni naslov prvaka.



"Imamo veliku želju za pobjedom, spremni smo za tešku utakmicu u, sigurno mogu reći, fascinantnom finalnom meču. Mi moramo biti zadovoljni sezonom, nije lagano osvajati bodove u kontinuitetu i biti na vrhu ovako jake lige. Svi ljudi u klubu zaslužuju čestitke", rekao je Pjanić, a nakon toga o eventualnom nastavku karijere Gianlugija Buffona rekao:



"Gigi je poseban za sve nas, a ja se nadam da će ipak nastaviti braniti. Ipak, ako on odluči da je vrijeme za odlazak, lijepo ćemo ga ispratiti jer ljudi poput njega se ne rađaju svake godine", dodao je Pjanić.



Za kraj, veznjak Juventusa pohvalio je saigrača Douglasa Costu koji je početkom sezone stigao iz Bayerna, a u ovoj godini bio je jedan od pokretača igre Stare dame.



"Costa je važan igrač za Juventus. U ovom trenutku, on je možda igrač koji može najviše od svih nas", završio je Pjanić.



Juventus je nakon remija Napolija i Torina stigao na korak do titule prvaka, a oni se dva kola prije kraja prvenstva nalaze na prvom mjestu Serije A sa šest bodova više od ekipe iz Napulja i puno boljom gol-razlikom.

(24sata.info / Klix)